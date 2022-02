Un anno fa in Congo la morte di Attanasio e Iacovacci. La fidanzata: “Dolore e rabbia non passano” Domenica Benedetto, fidanzata del carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso insieme all’ambasciatore Luca Attanasio un anno fa in Congo, a Fanpage.it: “Il dolore che si prova è un’esperienza difficile da definire, non passa. Non si può morire così, per così poco, è assurdo, non c’è limite alla follia”.

A cura di Ida Artiaco

"Pare ieri ma è già passato un anno, i ricordi di quella mattina restano prepotenti. Il dolore che si prova è un’esperienza difficile da definire, non passa". A parlare a Fanpage.it è Domenica Benedetto, fidanzata del carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasto ucciso in un attentato in Congo insieme all'ambasciatore Luca Attanasio un anno fa. Era esattamente il 22 febbraio scorso quando i due sono stati coinvolti in un agguato a scopo di rapimento nella provincia del Kivu Nord, nei pressi di Goma, al convoglio di aiuti umanitari dell'Operazione MONUSCO.

Il ricordo di Domenica: "Non si può morire per così poco"

Domenica, 29 anni, avrebbe dovuto sposare il suo Vittorio, classe 1990. Un sogno che l'attentato del 22 febbraio 2021 ha spezzato. "È stato un anno difficile – ha spiegato a Fanpage.it -, ho cercato di riprendere in mano la mia vita, ho dovuto farlo, ma senza programmare il futuro". Domenica è ancora incredula per quanto successo a Vittorio: "La medaglia d’oro al valor militare a lui concessa è un’onorificenza che lo rappresenta degnamente, speriamo possa essere da esempio per tutti". Infine, un riferimento alle indagini in corso: "Non si può morire così, per così poco, è assurdo, non c’è limite alla follia, fa ancora più rabbia. Confido in chi ha coordinato le indagini, sono certa che si arriverà a chiarire ogni dubbio, glielo dobbiamo".

Attanasio e Iacovacci uccisi per 50mila dollari: le carte dell'inchiesta

Vittorio Iacovacci e Luca Attanasio

Il riferimento è alle ultime informazioni che arrivano dalle carte dell'indagine della Procura di Roma, secondo la quale Attanasio e Iacovacci sarebbero stati uccisi per 50mila dollari: il gruppo di banditi che assalì il convoglio aveva chiesto quella cifra ma i passeggeri non avevano quel denaro e l'imboscata si è trasformata nel tragico tentativo di sequestro a scopo di estorsione. Il carabiniere Iacovacci morì sul colpo, Attanasio qualche ora dopo, mentre veniva trasportato in ospedale. L'inchiesta della magistratura capitolina è a carico di Rocco Leone, vicedirettore del Pam, il Programma alimentare dell'Onu, e del suo collaboratore locale Mansour Rwagaza. Entrambi sono accusati di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazione del viaggio. A un anno di distanza, le autorità congolesi hanno arrestato sette presunti sequestratori, che avrebbero confessato confermando nella sostanza la versione delle vittime superstiti dell’agguato.