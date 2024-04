video suggerito

Un 24enne incensurato ucciso a colpi di pistola in auto mentre va al lavoro: agguato nel Reggino Un ragazzo di 24 anni, Domenico Oppedisano, è stato ucciso questa mattina da persone al momento ignote dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era nella sua auto e stava andando al lavoro in località Prateria di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Agguato mortale a colpi di arma da fuoco nel Reggino oggi, lunedì 8 aprile. Un ragazzo di 24 anni, Domenico Oppedisano, è stato ucciso questa mattina da persone al momento ignote dopo essere stato raggiunto da due colpi di pistola mentre era nella sua auto e stava andando al lavoro in località Prateria di San Pietro di Caridà. L’omicidio in una zona di campagna del piccolissimo comune situato ai piedi del Monte Crocco, al confine tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Vibo Valentia.

Un vero e proprio agguato che non ha lasciato scampo al giovane. Quando è stato soccorso dai sanitari del 118, Oppedisano era gravissimo ma ancora vivo. I soccorsi hanno provato a salvarlo e trasportarlo in pronto soccorso, ma il 24enne è morto durante il tragitto verso l'ospedale di Polistena.

L'omicidio è stato compiuto in una zona di campagna ma il delitto al momento risulta ancora inspiegabile. Secondo i primi accertamenti, infatti, il 24enne è risultato incensurato e la vittima non risulterebbe avere avuto parentele o frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata.

Sul luogo del delitto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire i fatti e individuare il movente dell'omicidio. Secondo le prime informazioni, Oppedisano, di professione operaio, pare fosse in auto e stesse andando a lavorare ma non è mai arrivato sul luogo di lavoro. Il 24enne infatti è stato raggiunto dai proiettili sparati da distanza ravvicinata mentre era al volante e quindi ha perso il controllo della vettura che ha sbandato ed è andata fuori strada.

L’ipotesi è che la sua auto sia stata affiancata da un mezzo dal quale sono partiti i colpi di arma da fuoco che lo hanno ucciso. Anche se la dinamica fa pensare a un possibile regolamento di conti, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi