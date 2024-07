Autobomba a Mogadiscio, 5 persone uccise mentre guardavano la finale degli Europei di calcio Il bar era pieno di appassionati di calcio che stavano assistendo alla finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. Oltre alle cinque vittime si segnalano una ventina di feriti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Almeno 5 persone sono state uccise nell'esplosione di un'autobomba in un bar di Mogadiscio, capitale della Somalia; il locale era pieno di appassionati di calcio che stavano assistendo alla finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. I rapporti preliminari confermano anche una ventina di feriti, come ha riferito ai media statali il portavoce della polizia, maggiore Abdifitah Aden Hassan. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la paternità dell'attentato.

L'attacco bomba è stato condotto davanti al Top Coffee, un popolare bar vicino al palazzo presidenziale di Mogadiscio. I primi soccorritori – scrive Kaab Tv – hanno descritto una scena raccapricciante con corpi sparsi a terra, sangue in ogni angolo e l'edificio parzialmente crollato: la maggior parte delle vittime si trovava in strada al momento dell'attentato. Fiamme e fumo si sono levati dal locale, regolarmente frequentato da molti appassionati di calcio che seguono le partite su un grande schermo.

Attentati terroristici del gruppo militante islamico al-Shabaab sono segnalati frequentemente a Mogadiscio e in altre città della Somalia. Il gruppo si oppone al governo federale somalo, la cui permanenza al potere dipende fortemente dal sostegno delle truppe straniere, in primis quelle americane.

Nonostante le costanti tensioni, tuttavia, negli ultimi mesi Mogadiscio era stata una città per lo più pacifica: la calma è stata interrotta sabato da un tentativo di evasione da parte di detenuti all'interno di una prigione. Nell'azione, in cui sono state uccise almeno otto persone, tutti prigionieri condannati per il loro ruolo negli attacchi di al-Shabaab che hanno sparato contro le guardie carcerarie prima di essere uccisi. Il giorno dopo l'attentato più sanguinoso con un'autobomba.

Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha promessp guerra "totale" contro i jihadisti e le truppe governative hanno unito le forze con le milizie dei clan locali in una campagna militare supportata da una forza dell'Unione Africana e da attacchi aerei statunitensi. L'offensiva ha subito però alcune battute d'arresto, con Al-Shabaab all'inizio di quest'anno che ha affermato di aver preso diverse posizioni nel centro del paese.