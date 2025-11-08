Ultraleggero precipita e prende fuoco poco dopo il decollo nel Ferrarese: il pilota muore sul colpo

Un aereo ultraleggero è precipitato dopo pochi secondi dal decollato dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello, nel Ferrarese. Il mezzo si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. Purtroppo il pilota è morto sul colpo.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi ad Aguscello, in provincia di Ferrara. Un aereo ultraleggero è precipitato dopo pochi secondi dal decollato dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello. Il mezzo si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco: purtroppo il pilota è morto sul colpo. Non c'erano altre persone a bordo dell'aereo. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

La vittima è Fausto Barone, aveva 66 anni ed era di Pontegradella. Era un pilota esperto. Bisogna capire ora cosa sia successo a bordo del piccolo aereo.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti della zona che hanno assistito alla caduta dell'ultraleggero poco prima mezzogiorno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia e i carabinieri. Purtroppo nulla sono serviti i tentativi di salvare Fausto Barone.

