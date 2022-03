Udine, tentato omicidio-suicidio nel bosco di Caporiacco: morto l’uomo, grave la donna che era con lui Tentato omicidio-suicidio nel bosco di Caporiacco, nei pressi di Udine. Morto sul colpo un uomo, mentre la donna che era con lui è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Ancora da ricostruire le dinamiche del delitto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella mattinata di oggi mercoledì 16 marzo, un uomo e una donna sono rimasti coinvolti in una sparatoria in un bosco di Caporiacco. Secondo le prime informazioni, la donna è condizioni gravissime all'ospedale di Udine mentre l'uomo è deceduto sul colpo. I due sono stati ritrovati questa mattina in una zona periferica di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tentativo di omicidio-suicidio. Il tutto è avvenuto alle 9.30 di questa mattina.

Le informazioni al momento disponibili sono al vaglio delle forze dell'ordine che stanno verificando le circostanze dell'accaduto. Ancora poche le informazioni a disposizione: la donna, secondo quanto reso noto, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Udine. A ferirla gravemente un colpo d'arma di fuoco al torace. Il cadavere dell'uomo invece è stato rinvenuto nelle campagne. Poco lontano da lui, l'arma da fuoco usata per compiere il delitto

I due avrebbero raggiunto insieme la zona boschiva in auto, ma non sono stati resi noti altri dettagli su quanto accaduto. Le dinamiche del delitto non sono chiare: non si sa chi abbia impugnato l'arma nel tentativo di uccidere. I carabinieri contano di porre le dovute domande alla giovane donna attualmente ricoverata in ospedale, nella speranza che possa riprendersi quanto prima assistita dai medici specializzati dell'ospedale di Udine che si stanno occupando di lei.

Secondo quanto ricostruito, i due hanno imboccato la strada delle campagne a bordo di una Fiat Panda dopo essersi incontrati poco prima in Paese. La prima ipotesi è che uno dei due, sceso dall'auto, abbia sparato e poi si sia rivolto contro l'arma suicidandosi. La donna ora ricoverata in ospedale è molto più giovane della vittima, ma non sono noti altri dettagli sull'età e sull'identità dei due.