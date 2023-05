Udine, camion precipita in una scarpata, morto il conducente L’incidente a Ovaro, in provincia di Udine, dove poco prima delle 13 di oggi un camion è uscito di strada lungo la pista forestale in zona malga Valinis e una persona è morta.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un drammatico incidente sul lavoro. È accaduto a Ovaro, in provincia di Udine, dove poco prima delle 13 di oggi un camion è uscito di strada lungo la pista forestale in zona malga Valinis e una persona è morta.

Sul posto si sono portati i soccorritori del Soccorso Alpino e speleologico, quelli della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso regionale.

Stando a quanto accertato lungo una strada sterrata che dalla frazione di Mione porta a una ex malga, la persona alla guida di un camion ha perso il controllo del mezzo che, per cause in corso di accertamento, è finito in un dirupo. Nonostante i tentativi di rianimazione il conducente ha perso la vita per i traumi riportati.

USB: "301 morti sul lavoro fino al 17 aprile 2023"

Secondo un monitoraggio condotto dall'Unione Sindacale di Base e da Rete Iside sono 301 le vittime del lavoro conteggiate al 17 aprile da inizio 2023, alle quali vanno aggiunte le persone morte dopo questa data: di questi 235 hanno perso la vita sul luogo di lavoro, mentre sono 66 i morti in itinere.

"Tra i settori più colpiti – spiega una nota dell'USB – sembrano esserci quello del lavoro agricolo e quello delle costruzioni edili, dove le regole spesso non vengono rispettate. Ci troviamo di fronte a una vera e propria catastrofe, che costa migliaia di vite di lavoratrici e lavoratori, ma di fronte a dei fatti evidenti il sindacalismo confederale e la politica istituzionale continuano a costernarsi tramite dichiarazioni di circostanza. USB e Rete Iside sono le uniche realtà che hanno fatto una proposta concreta in questi anni: il reato di omicidio sul lavoro serve, e serve immediatamente".