Ucciso per una lite sul pagamento dell’affitto: ufficiale della Guardia Costiera muore a Siracusa

A cura di Davide Falcioni

È detenuto nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, il 30enne Francesco Mirabella, accusato dell’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della Guardia Costiera in servizio a Messina. L’uomo, nella giornata di ieri, si è costituito presso la caserma dei Carabinieri, accompagnato dal proprio legale, l’avvocato Antonio Meduri, e ha ammesso le proprie responsabilità davanti al pubblico ministero di turno, Stefano Priolo.

Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri – martedì 10 giugno – in via Elorina, una delle principali arterie cittadine, dove Pellizzeri è stato raggiunto da due colpi di pistola. Uno, al torace, si è rivelato letale. L’ufficiale, sposato, lascia la moglie in attesa di un secondo figlio e un bambino piccolo.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dai Carabinieri, il movente del gesto sarebbe riconducibile a contrasti di natura economica: al centro della disputa ci sarebbe il mancato pagamento di alcune mensilità per l’affitto di un immobile, probabilmente un garage o un magazzino. L’incontro in via Elorina era stato concordato per un chiarimento, ma la tensione avrebbe preso rapidamente il sopravvento, culminando nell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.

Dopo il fatto, Mirabella avrebbe gettato la pistola in mare, fornendo successivamente indicazioni utili ai militari per il suo recupero. Ora si attende l’udienza di convalida del fermo, mentre la Procura di Siracusa prosegue gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità collaterali.

Un dramma che scuote la comunità siracusana e che riporta tragicamente al centro dell’attenzione il tema della gestione dei conflitti privati e dell’escalation della violenza.