Ucciso nel sonno dal figlio con un manubrio da palestra: così è morto Francesco De Felice Francesco De Felice, 56 anni, colonnello dell’Esercito Italiano in congedo, sarebbe stato ucciso dal figlio 24enne mentre dormiva: il ragazzo l’avrebbe colpito con un manubrio da palestra e poi accoltellato.

A cura di Davide Falcioni

Cos'è successo al civico 2 di via Roselan, a Vittorio Veneto, nel cuore della scorsa notte? Come è stato ucciso Francesco De Felice, 56 anni, colonnello dell'Esercito Italiano in congedo?

Con il trascorrere delle ore gli inquirenti stanno ricomponendo i pezzi del puzzle e delineando i contorni di un delitto orribile, per il quale è stato tempestivamente individuato il colpevole: a uccidere l'uomo, infatti, sarebbe stato il figlio 24enne Riccardo, ragazzo che avrebbe avuto problemi psichici ma che – rivelano i carabinieri – non era sottoposto a nessuna terapia specifica per questi presunti disturbi. L’Ulss 2 Marca trevigiana ha precisato infatti che non era seguito dall’azienda sanitaria.

Dopo essere stato trovato dai carabinieri in stato confusionale sul pianerottolo dell'appartamento, il presunto assassino è stato condotto nella stazione dei carabinieri di Vittorio Veneto: nel corso dell'interrogatorio il giovane ha ammesso le sue responsabilità e per questa ragione è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato.

La dinamica del delitto: De Felice ucciso mentre dormiva

Sebbene manchi ancora il movente del delitto, ne sarebbe stata ricostruita la dinamica. Francesco De Felice dormiva sul divano della sala quando suo figlio si sarebbe avvicinato e l'avrebbe colpito alla testa per due volte con un manubrio da palestra, poi con un coltello da cucina. L'uomo sarebbe riuscito ad alzarsi prima di crollare a terra senza vita.

Il corpo è stato trovato al centro della sala dalla moglie, che dapprima ha tentato di soccorrerlo poi – quando ha capito che era ormai inutile – ha chiamato i carabinieri. De Felice aveva ferite dovunque, in particolare una molto profonda al collo, e un vistoso ematoma alla testa. Non sarebbero stati riscontrati segni di una lotta, circostanza che dimostrerebbe che sarebbe stato aggredito nel sonno.

Chi era Francesco De Felice

Francesco De Felice aveva 56 anni ed era un colonnello in congedo da alcuni anni che viveva, insieme alla famiglia, a Vittorio Veneto: oltre alla moglie, aveva anche due figli, uno dei quali tuttavia si trova all'estero. L'altro, invece, è stato arrestato. Appassionato di ciclismo, l'ex ufficiale delle forze armate amava anche la montagna e il parapendio, disciplina alle quali aveva deciso di dedicarsi da quando era in pensione.