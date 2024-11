Uccisa nel giorno del compleanno, svolta nelle indagini sulla morte di Giusy Arena: indagato il fratello

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Giuseppina Arena

A due anni dall'omicidio di Giusy Arena, la cantante 52enne uccisa nel giorno del suo compleanno a colpi di pistola, a Chivasso, nel Torinese, arriva la svolta: è stato iscritto nel registro degli indagati il fratello della donna, Angelo Arena. A quanto si apprende l'appartamento dell'uomo è stato perquisito e contestualmente gli è stato notificato dai carabinieri l'avviso di garanzia.

L’uomo ora risulta formalmente indagato con l’ipotesi di omicidio, sebbene si tratti di un’iscrizione tecnica e ancora nessuna prova sia stata raccolta a suo carico, come specifica La Stampa, che ha aggiunto: "Angelo Arena è poi stato portato in caserma a Torino, da dove è uscito circa un’ora e mezza dopo. Nei suoi confronti, però, non è stato adottato alcun provvedimento".

Giuseppina, o Giusy come era chiamata dai più, fu trovata morta da un passante nelle campagne di Pratoregio, sotto un ponte, il 12 ottobre 2022, giorno del suo compleanno, con accanto i bossoli di un’arma calibro 7,65 e la sua bicicletta rossa con cui si spostava per Chivasso. È stata colpita alla fronte e a una guancia. Da allora il delitto è stato avvolto nel mistero. L'assassino infatti fuggì facendo perdere le sue tracce.

Le indagini si concentrano ora sulle dinamiche familiari che potrebbero essere alla base del delitto. Di certo la 52enne, dopo la morte della madre, aveva ereditato un’ingente somma di denaro in buoni postali di cui poche persone erano a conoscenza. Lei continuava però a vivere nelle case popolari con i suoi gatti e cani, una quindicina in tutto. Mesi fa sulla vicenda era intervenuto il figlio di Angelo Arena: "Sono convinto della sua innocenza. Tra lui e Giusy c’erano i rapporti che ci sono tra tutti i fratelli, tra alti e bassi. Mia zia veniva qui quasi tutti i giorni a curare le sue piante", aveva spiegato. Le indagini continuano.