Strangola la madre nel sonno a Riva del Garda e chiama il 112: "Ho ucciso mia mamma" una donna ha ucciso la madre nel sonno nella loro casa a Riva del Garda, in provincia di Trento: la vittima avrebbe 92 anni, mentre la figlia 62.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia in Trentino. Stando alle prime informazioni, una donna avrebbe ucciso la madre nel sonno nella loro casa a Riva del Garda, in provincia di Trento. La vittima ha 92 anni, mentre la figlia 62: quest'ultima avrebbe passato gli ultimi anni a prendersi cura della madre poi però il delitto. Al vaglio degli investigatori c'è l'ipotesi che la 62enne avesse strangolato la madre nella notte, ma verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Sul caso stanno indagando i carabinieri, coordinati della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova.

Ad ora di sa che a chiamare i soccorsi è stata proprio la 62enne. Al 112 avrebbe detto: "Ho ucciso la mamma". Sul posto sono corsi subito i soccorsi, ma per la vittima non c'è stato più nulla da fare. Ora la scientifica sta raccogliendo tutti gli elementi utili alle indagini, intanto i carabinieri hanno trasferito la figlia in caserma.

Articolo in aggiornamento