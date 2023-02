Uccide in auto il marito malato, poi cerca di togliersi la vita: dramma a San Giovanni in Persiceto L’uomo, 78 anni, è morto dopo essere stato colpito più volte con un coltello da cucina. La moglie, 74 anni, ha riportato ferite gravi ed è attualmente in ospedale a Bologna.

Omicidio e tentato suicidio nella serata di venerdì a San Giovanni in Percineto, nel Bolognese. Una donna ha ucciso il marito malato e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma, un coltello da cucina. Lei ha 74 anni, il marito ne aveva 78.

Tutto è accaduto intorno alle 20 di venerdì sera, e sul luogo del delitto sono intervenuti 118 e i carabinieri, coordinati dal pm di turno Francesca Rago. A quanto emerso, la donna ha ucciso il marito mentre i due si trovavano all'interno della loro auto, in un parcheggio di via Sabin. Marito e moglie, verosimilmente, erano usciti insieme per andare a fare la spesa.

I carabinieri, a quanto si apprende, hanno trovato e sequestrato due coltelli. Dopo il delitto l’anziana è stata portata in ospedale al Maggiore di Bologna – si trova ora in stato di arresto – e a quanto si apprende, nonostante le ferite profonde, non sarebbe in immediato pericolo di vita. La donna era stata ritrovata nell’auto in stato di semi incoscienza con alcuni tagli ai polsi e all'inguine, accanto al marito, ormai morto. L’uomo è stato colpito da diverse coltellate al petto, al basso ventre e altre parti del corpo.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, il 78enne ucciso era gravemente malato, la moglie che lo ha accoltellato soffrirebbe di depressione. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e i colleghi della Scientifica sono al lavoro per ricostruire la vicenda e approfondirne la dinamica e il contesto.

Per il momento, a quanto si apprende, non sarebbero stati trovati biglietti d’addio o altri elementi che possano far pensare a un gesto premeditato da tempo o addirittura concordato dai coniugi.