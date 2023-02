Uccide a coltellate il papà poi chiama i carabinieri: “Mi ammazzo”. Dramma a Livorno Un ragazzo di 23 anni prima ha ucciso il padre poi ha chiamato i carabinieri per annunciare di volersi suicidare. È stato in seguito fermato con l’accusa di omicidio. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia nella notte a Livorno dove un ragazzo di 23 anni prima ha ucciso il padre a coltellate e poi ha chiamato il 112 annunciando di volersi suicidare.

È successo intorno alle 3 di questa notte nella zona di Coteto. I carabinieri, dopo aver ricevuto la telefonata del ragazzo, si sono precipitati nell'abitazione in via Paganini. Aperta la porta dell'appartamento all’ultimo piano del civico 6, soccorritori e forze dell’ordine hanno trovato l'uomo, un 57enne, sanguinante sul letto: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il figlio è stato invece trovato poco dopo seduto sulla panchina di un parco poco lontano, dove s era diretto dopo il delitto: il giovane, ferito e sotto choc, è stato soccorso da un'ambulanza della Misericordia di Livorno con medico e dai carabinieri.

Portato in pronto soccorso per le prime cure, stando a quanto riporta Il Tirreno, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e al momento è piantonato in ospedale. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo e il movente.

In aggiornamento.