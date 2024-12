Uccide il marito con un cacciavite, arrestata 30enne a Pachino

video suggerito

Una donna di 30 di origine nigeriana è stata arrestata a Pachino (Siracusa) per aver ucciso il marito, suo connazionale, con un cacciavite colpendolo all'inguine. Sembra che i due stessero litigando perché alla coppia sarebbe stato tolto l'affidamento del figlio di due anni.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Omicidio oggi a Pachino, in Sicilia: una donna di origine nigeriana di 30 anni è stata arrestata dalla polizia per aver ucciso il marito, suo connazionale. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato della cittadina in provincia di Siracusa, la donna, durante un litigio, avrebbe ferito l'uomo con un cacciavite, colpendolo all'inguine.

La vittima è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dove è morto per la ferita risultata letale. Sembra che il litigio sia scaturito perché alla coppia sarebbe stato tolto l'affidamento del figlio di due anni. La Procura di Siracusa sta coordinando l'attività della polizia per confermare questa ipotesi.

La donna è stata condotta dalla polizia in un penitenziario femminile dove vi resterà fino all’udienza di convalida della misura cautelare davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

Secondo quanto finora ricostruito, al momento del delitto avevano bussato alla porta dei due gli assistenti sociali per togliere alla coppia l'affidamento del figlioletto di due anni. Questo dettaglio è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia.

In aggiornamento.