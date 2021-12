Tutti i casi accertati di variante Omicron in Italia, ecco dove sono Con il caso accertato in Calabria salgono a undici i casi di variante Omicron sequenziati, al momento, in Italia. Lo ha confermato Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La curva dei contagi covid in Italia è in crescita. I casi di variante Omicron nel nostro paese sono 11. "Ci sono 11 sequenze confermate", ha fatto sapere Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts.

Le regioni interessate dalla nuova mutazione del virus identificata in Sudafrica sono Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e la provincia autonoma di Bolzano. "Sono persone transitate in Sudafrica o contatti stretti di persone che avevano trascorso periodi in Sudafrica", ha precisato Brusaferro. Nella piattaforma ICoGen, fa sapere l'Iss, ci sono al momento 11 sequenze: 7 del cluster in Campania; 1 in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in un paziente in Veneto; 1 in Sardegna e 1 in Calabria.

Calabria

L'ultimo caso in ordine di tempo è quello di un medico del Reggino che, secondo le prime ricostruzioni, è stato in Africa nelle scorse settimane. Secondo la prassi prevista in questi casi, il tampone verrà ora sequenziato al laboratorio di Microbiologia dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro per ottenere la conferma definitiva sulla corrispondenza con la variante Omicron.

Leggi anche Va al ristorante con il green pass di un amico complice, denunciato 43enne di Curno

Sardegna

Ieri invece si è scoperto che la mutazione è arrivata anche in Sardegna. Lo ha confermato il sequenziamento fatto dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari sul tampone del passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, con un volo da Roma, di ritorno da un viaggio in Sudafrica.

Veneto

Il primo caso Omicron in Veneto riguarda invece un 40enne, residente nel vicentino, rientrato da un viaggio di lavoro, anch'egli in Sudafrica. Il paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando la positività alla nuova variante. Al momento è paucisintomatico in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la moglie e uno dei due figli, anch’essi risultati positivi al tampone e paucisintomatici. Per loro la sequenziazione è ancora in corso.

Bolzano (Alto Adige)

Anche in Alto Adige c'è una persona positiva alla più recente variante del coronavirus, la “Omicron”. Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata in Alto Adige dal Sudafrica a fine novembre. La paziente, che risulta vaccinata, si trova in isolamento ed ha riferito sintomi lievi. L'unico contatto stretto, peraltro asintomatico, è in quarantena.

Campania

Il primo caso di Omicron nel nostro Paese è stato quello di un dirigente casertano rientrato in Italia dopo un viaggio di lavoro in Mozambico. L'uomo ha contagiato tutta la sua famiglia: i due figli, la moglie, la madre, la suocera, oltre che la badante.