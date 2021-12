Variante Omicron, positivi altri tre famigliari del paziente zero a Caserta Arrivati i sequenziamenti sui tamponi effettuati sui contatti stretti del paziente zero: altri tre positivi alla variante Omicron, tutti appartenenti alla famiglia.

Ci sono altre tre persone positive alla variante Omicron del Coronavirus in Campania: si tratta di tre soggetti appartenenti al nucleo famigliare del paziente zero, l'uomo di 46 anni di Caserta che è stato il primo caso di variante Omicron in Italia. Il riscontro è arrivato dall'ospedale Cotugno di Napoli, dove sono stati sequenziati i tamponi effettuati dall'Asl di Caserta sui contatti stretti del 46enne casertano: come detto, tre di questi, tutti famigliari dell'uomo, sono risultati postivi a Omicron, la nuova variante del Covid-19 proveniente dal Sud Africa, di cui però si sa ancora poco. Sono sette, in totale, le persone in Campania che sono risultate positive alla variante Omicron del Coronavirus, tutte afferenti ai contatti stretti del paziente zero.

Docente e compagni di classe del figlio positivi alla variante Delta

Come fa sapere ancora la Regione Campania, dal sequenziamento dei tamponi effettuati sui contatti stretti dei soggetti positivi alla variante Omicron, e quindi non soltanto del 46enne, ma anche della moglie e dei due figli piccoli, è emerso che tre compagni di classe e un docente di uno dei due bambini sono risultati sì positivi, ma alla variante Delta (quella che inizialmente veniva indicata come indiana, perché proveniente proprio dal grande Paese asiatico), e quindi non alla variante Omicron.

In via precauzionale, proprio in attesa del tracciamento di tutti i contatti stretti dei due bambini positivi, il sindaco di Caserta Carlo Marino aveva disposto la chiusura della scuola frequentata dai due, vale a dire l'istituto comprensivo statale Giannone-De Amicis.