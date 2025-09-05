Turiste caricate su van e violentate a Catania, polizia localizza cellulare e arresta 3 giovani in flagranza

Fondamentale la localizzazione del cellulare di una di loro dopo che la sorella aveva lanciato l’allarme al 112 non vedendole tornare. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato le due turiste in lacrime e tre giovani di 21, 22 e 24 anni accanto al van. I tre arrestati in flagranza per violenza sessuale di gruppo.

Tre giovani ventenni sono stati arrestati in flagranza di reato dalla polizia di stato a Catania per violenza sessuale di gruppo su due turiste che erano state caricate su un van e portate poi in un luogo isolato nelle campagne del Catanese. Fondamentale la localizzazione del cellulare di una di loro dopo che la sorella aveva lanciato l’allarme al 112 non vedendole tornare.

Il gps dello smartphone infatti ha portato gli agenti delle Volanti della Questura a Paternò, grosso centro agricolo in provincia di Catania, dove le due turiste erano in lacrime su una panchina con accanto i tre giovani vicino al loro van.

Le due hanno raccontato le violenze subite e i tre cittadini stranieri di 21, 22 e 24 anni, senza permesso di soggiorno in Italia, sono stati quindi arrestati dalla polizia per violenza sessuale. L’arresto è stato poi convalidato dal gip di Catania che ha emesso nei confronti degli indagati la misura cautelare della custodia in carcere per violenza sessuale di gruppo.

Secondo quanto ricostruito finora, le due turiste avevano conosciuto il gruppo e accettato un passaggio per tornare al B&b dove alloggiavano. Una volta nel van, però, i tre le avrebebro portate in un luogo isolato costringendole ad assumere droga e a subire atti sessuali nonostante i ripetuti rifiuti delle vittime.

Decisiva la chiamata di una delle due che, con la scusa di rassicurare i famigliari, ha telefonato alla sorella dicendole di essere in pericolo e chiedendole di localizzarla attraverso il cellulare. La sorella ha attivato l’applicazione di ricerca e ha avvertito subito la polizia informando gli agenti sul luogo esatto che indicava il Gps.

La stessa vittima aveva indicato al telefono anche il numero di targa del furgone che aveva letto durante una sosta e così, una volta sul posto, gli agenti sono subito intervenuti bloccando i tre vicino al mezzo. Le due ragazze invece sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale per i necessari accertamenti.