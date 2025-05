video suggerito

Turista americano scomparso a Catania, si cerca Christopher Chisholm: “Nessuna notizia da due mesi” Da due mesi non si hanno notizie di Christopher Berg-Gravem Chisholm, cittadino americano residente a Los Angeles, scomparso da Catania mentre era in vacanza. L’uomo, 59 anni, sarebbe stato visto un’ultima volta il 7 marzo mentre usciva da un Airbnb della città. La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa tramite l’ambasciata degli Stati Uniti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Christopher Berg-Gravem Chisholm, 59 anni.

Da due mesi non si hanno notizie di Christopher Berg-Gravem Chisholm, cittadino americano residente a Los Angeles, scomparso da Catania mentre era in vacanza.

L'uomo, che ha 59 anni, il 5 marzo scorso ha mandato un messaggio Whatsapp a un amico e quella risulterebbe essere la sua ultima comunicazione.

A quanto si apprende, il 7 marzo sarebbe stato visto un'ultima volta mentre usciva da un Airbnb della città. La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa tramite l'ambasciata degli Stati Uniti d'America.

"Stiamo cercando Christopher Berg-Gravem Chisholm. L'uomo risiede a Los Angeles ed era venuto in vacanza in Sicilia. Viaggiava da solo, ci ha spiegato la sorella", si legge in un post condiviso su Facebook da Angelo Barraco, presidente di Penelope Sicilia che sta seguendo il caso di scomparsa.

"Il 5 marzo, l'ultima sua comunicazione: un messaggio Whatsapp a un amico. È stato visto l'ultima volta il 7 marzo mentre usciva da un Airbnb di Catania. Poi, silenzio", prosegue ancora il messaggio.

"Cosa è successo a Christopher? Qualcuno ha sue notizie? Lo ha visto? La sua famiglia è in apprensione e lo sta cercando. Adesso, insieme a loro, anche noi", conclude il presidente dell'Associazione che assiste i familiari di persone scomparse.

Nel post sui social è stato condiviso anche un identikit dell'uomo scomparso, Christopher è alto 1,78 metri, pesa 79 chili e ha una corporatura media. Ha i capelli grigi e gli occhi marroni.

Si apprende inoltre che il 59enne è solito portare con sé una borsa a tracolla e che indossa spesso occhiali da sole o da vista. Porta dei bracciali al braccio destro. Non ha né piercing né tatuaggi.

I familiari invitano chiunque fosse in possesso di informazioni utili o chiunque veda il 59enne a mettersi in contatto con le autorità competenti al numero unico di emergenza 112.