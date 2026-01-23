Attualità
Trovato un cadavere carbonizzato a Firenze: difficile identificare la vittima, indagini in corso

Nella tarda sera di ieri giovedì 22 gennaio è stato trovato un corpo completamente carbonizzato in via di Faltognano a Vinci, in provincia di Firenze.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia a Vinci, in provincia di Firenze. Qui nella tarda sera di ieri giovedì 22 gennaio è stato trovato un corpo completamente carbonizzato in via di Faltognano. L'allarme è scattato dopo l'intervento dei vigili del fuoco: i pompieri erano stati allertati per spegnere un incendio scoppiato in una legnaia. Ma una volta spente le fiamme, i carabinieri hanno scoperto il cadavere di una persona. Al momento non è stata ancora possibile l'identificazione della vittima. 

Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Empoli e del nucleo investigativo di Firenze. Ad ora non si esclude nessuna ipotesi: al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un incidente e di un gesto volontario. Si procederà con l'autopsia.

Articolo in aggiornamento 

