Trovato un cadavere avvolto dalle fiamme in un parco: la tragedia nella notte in Sardegna

In un parco a Carbonia, nel Sulcis in Sardegna, è stato trovato il cadavere di un uomo avvolto dalle fiamme: la vittima è un uomo di 53 anni. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.
A cura di Giorgia Venturini
Il cadavere di un uomo avvolto dalle fiamme è stato trovato in un parco a Carbonia, nel Sulcis, in Sardegna. La tragedia è avvenuta nella notte nel parco di Rosmarino e la vittima sarebbe un uomo di 53 anni. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati i vigili del fuoco: quando anche i militari sono arrivati sul posto hanno scoperto che le fiamme stavano avvolgendo le gambe di una persona a terra in posizione supina. Dopo aver spento il fuoco i carabinieri sono riusciti a identificare immediatamente la vittima: si tratta di un uomo di un 53enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Intanto tutta l'area è stata delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici necessari: sarà tutto fondamentale per capire cosa sia successo al 53enne. Gli inquirenti della Procura di Cagliari hanno aperto una indagine: non si esclude nessuna pista investigativa.

Articolo in aggiornamento 

