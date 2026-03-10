Attualità
video suggerito
video suggerito

Trovato morto Thomas Grumer, l’altoatesino scomparso 9 mesi fa a Ibiza: il corpo era in fondo al mare

Trovato in mare a Ibiza il corpo di Thomas Grumer, altoatesino scomparso dal 16 giugno 2025. I resti, rinvenuti a febbraio, sono stati identificati tramite dna dopo mesi di ricerche.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Thomas Grumer aveva lasciato Bolzano per lavorare in Spagna, a Ibiza
Thomas Grumer aveva lasciato Bolzano per lavorare in Spagna, a Ibiza

È stato trovato il corpo di Thomas Grumer, l'altoatesino scomparso 9 mesi fa mentre si trovava a Ibiza per lavorare in un albergo. L'uomo risultava scomparso dal 16 giugno 2025 quando era stato visto per l'ultima volta a Santa Eulalia, una delle città più importanti in termini turistici ma lontana dalla movida per cui è famosa l'isola spagnola.

I suoi resti sono stati trovati in mare lo scorso febbraio, ma a causa della probabile lunga permanenza in acqua è stato necessario attendere l'esame del dna per avere la conferma dell'identità. Conferma che, secondo quanto riporta il quotidiano Alto Adige, è arrivata. Le indagini per ritrovare l'uomo non si sono mai fermate, ma dallo scorso settembre si sono concentrate nella zona di Cala Llonga, dove a settembre è stato ritrovato il motorino dell'uomo.

Cala Llonga si trova a pochi chilometri da Santa Eulalia e dal luogo dell'ultimo avvistamento, e dopo il rinvenimento del mezzo le ricerche hanno interessato soprattuto quest'area, in larga parte verde e incontaminata nonostante la presenza di alcuni grandi resort.

Leggi anche
Trovato un cadavere in un campo nel Chierese: è il motociclista Eric Bellini, scomparso 7 mesi fa

Il 42enne originario di Bolzano lavorava come manager nel settore della ristorazione e nell'aprile 2025 si era trasferito sull'isola delle Baleari proprio per lavoro. A giugno dello stesso anni gli amici, allarmati dal suo lungo silenzio, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Da quel momento è partita anche la ricerca via social, attraverso cui gli amici bolzanini e spagnoli hanno diffuso le foto sperando di facilitare le segnalazioni e quindi il ritrovamento. Circostanza, quest'ultima, che però si è risolta nel peggiore dei modi.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Raid su Teheran, la Turchia schiera Patriot. Iran: "Oltre 1.300 morti dall'inizio della guerra"
Ue, in arrivo misure di emergenza su bollette e rinnovabili a causa della guerra: cosa cambia
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora
La Camera ricorda le donne iraniane, il premio Nobel Shirin Ebadi: "Altri Paesi non decideranno per noi"
Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l'Iran e per la fine della guerra
Giuseppe Acconcia
Chi è Mojitaba Khamenei, figlio di Alì scelto come suo successore: è la nuova Guida Suprema dell'Iran
Quanti italiani sono rientrati dalle aree di guerra e quanti sono ancora bloccati
La strage di studentesse iraniane nella scuola di Minab: sotto accusa un Tomahawk degli Usa
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views