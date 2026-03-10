Trovato morto Thomas Grumer, l’altoatesino scomparso 9 mesi fa a Ibiza: il corpo era in fondo al mare

Thomas Grumer aveva lasciato Bolzano per lavorare in Spagna, a Ibiza

È stato trovato il corpo di Thomas Grumer, l'altoatesino scomparso 9 mesi fa mentre si trovava a Ibiza per lavorare in un albergo. L'uomo risultava scomparso dal 16 giugno 2025 quando era stato visto per l'ultima volta a Santa Eulalia, una delle città più importanti in termini turistici ma lontana dalla movida per cui è famosa l'isola spagnola.

I suoi resti sono stati trovati in mare lo scorso febbraio, ma a causa della probabile lunga permanenza in acqua è stato necessario attendere l'esame del dna per avere la conferma dell'identità. Conferma che, secondo quanto riporta il quotidiano Alto Adige, è arrivata. Le indagini per ritrovare l'uomo non si sono mai fermate, ma dallo scorso settembre si sono concentrate nella zona di Cala Llonga, dove a settembre è stato ritrovato il motorino dell'uomo.

Cala Llonga si trova a pochi chilometri da Santa Eulalia e dal luogo dell'ultimo avvistamento, e dopo il rinvenimento del mezzo le ricerche hanno interessato soprattuto quest'area, in larga parte verde e incontaminata nonostante la presenza di alcuni grandi resort.

Il 42enne originario di Bolzano lavorava come manager nel settore della ristorazione e nell'aprile 2025 si era trasferito sull'isola delle Baleari proprio per lavoro. A giugno dello stesso anni gli amici, allarmati dal suo lungo silenzio, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Da quel momento è partita anche la ricerca via social, attraverso cui gli amici bolzanini e spagnoli hanno diffuso le foto sperando di facilitare le segnalazioni e quindi il ritrovamento. Circostanza, quest'ultima, che però si è risolta nel peggiore dei modi.