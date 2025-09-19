Trovato morto Nunzio Sblendido, il 34enne scomparso a Potenza 4 giorni fa: il suo corpo in un bosco ad Abriola

È stato trovato morto Nunzio Sblendido, il 34enne scomparso lunedì a Potenza. Il corpo del giovane è stato trovato nei pressi di Abriola, il paese in cui viveva con la madre. Nella giornata di ieri è stata trovata l’auto del 34enne, nella quale era stato lasciato solo il computer.

É stato purtroppo trovato senza vita Nunzio Sblendido, il 34enne scomparso lunedì mattina a Potenza dopo aver accompagnato la madre a casa del fratello Antonio per assistere al primo giorno di scuola dei nipoti. Sblendido non si recava al lavoro dal 1 settembre, ma la mattina della scomparsa aveva detto ai familiari di dover andare in ufficio. L'ultimo contatto c'era stato poco prima di pranzo, quando il giovane aveva detto al fratello di dover finire delle cose in ufficio prima di raggiungerlo a casa sua per pranzo.

Dalle 13 di lunedì il suo cellulare risultava spento e nella mattinata di ieri è stata ritrovata la sua auto nella quale vi era solo il computer. Poche ore fa, il corpo del ragazzo è stato trovato nel suo paese di residenza, Abriola, in un bosco in località Arioso.

Nel pomeriggio di ieri era stato ritrovato nella stessa zona il borsello contenente i documenti del 34enne. Alle ricerche hanno partecipato i Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Polizia di Stato, Protezione Civile Gruppo Lucano con un elicottero, droni e cani molecolari.

Sconvolte le comunità di Abriola e Potenza dove Nunzio era conosciuto e stimato da tutti i residenti. Il fratello lo aveva descritto come un ragazzo estremamente solare, circondato da conoscenti e amici. Nonostante le grandi compagnie era al contempo molto fragile e riservato. Difficilmente, aveva spiegato il fratello Antonio, parlava dei suoi problemi e delle sue preoccupazioni.

Poco prima della scomparsa, infatti, Nunzio era apparso tranquillo e il suo stato d'animo non aveva destato preoccupazioni. Durante le indagini, però, erano emerse le assenze al lavoro e alcuni messaggi scambiati con i colleghi. A loro aveva detto di essere assente dall'ufficio per malattia e di dover svolgere degli esami. Sulle cause del decesso si continua a indagare: restano al momento aperte tutte le piste investigative.