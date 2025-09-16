Esce per andare al lavoro e scompare, si cerca Nunzio Sblendido: “Ci aveva mentito, non ci andava da settimane”

Si cerca Nunzio Sblendido, 35 anni, scomparso nei pressi di Potenza dopo aver detto al fratello di dover andare al lavoro. Il giovane non andava in realtà in ufficio dal 1 settembre. L’ultimo avvistamento è avvenuto a bordo di una Citroen C3 nera. Il fratello a Fanpage.it: “Nunzio è buono ed educato, ma ha le sue fragilità”.

Nunzio Sblendido

Si cerca Nunzio Sblendido, 35 anni, scomparso a Potenza nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 settembre. Il 35enne si era recato a casa del fratello per accompagnare la madre, con la quale vive ad Abriola, a incontrare i nipoti in occasione del primo giorno di scuola. A parlare a Fanpage.it è il fratello Antonio, che ha spiegato di aver invitato il fratello a pranzo a casa. "Mi ha detto che doveva andare a lavorare ma che poi si sarebbe fatto sentire in giornata. Alle 13 gli ho inviato un messaggio per chiedergli di pranzare con noi, ma lui ha detto che doveva finire delle cose al lavoro e che poi ci avrebbe raggiunti".

Quello sarebbe stato l'ultimo contatto tra Antonio e il fratello Nunzio. Dopo le 13, infatti, il cellulare è stato spento. Il giovane è stato visto a bordo di una Citroen C3 nera con targa EC246TD nei pressi di Vietri di Potenza. Al momento della scomparsa indossava una polo blu, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica chiare. Nunzio potrebbe però essersi cambiato prima di allontanarsi.

"È un ragazzo socievole, buono, estremamente educato e simpatico quando è in compagnia e circondato dagli amici, ma è restio a condividere i suoi problemi ed è molto fragile – ha sottolineato Antonio -. La mattina della scomparsa ci aveva detto che doveva andare al lavoro, ma abbiamo scoperto che in realtà non ci è mai andato. Non si presentava in ufficio dal 1 settembre, aveva detto di stare male e non era vero".

"Nunzio sa come muoversi, probabilmente non accende il cellulare perché sa che sarebbe rintracciato subito – ha ricordato Antonio -. In autostrada non è stato visto, quindi probabilmente percorre strade interne. Non sappiamo se avesse conosciuto qualcuno di cui non sappiamo niente, fino alla scomparsa ci è sembrato normalissimo".

I familiari chiedono a chiunque abbia informazioni su Nunzio di contattare le forze dell'ordine, che hanno ricevuto regolare denuncia, e il fratello Antonio Sbelndido.