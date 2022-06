Trovato morto Michael: il 19enne era scomparso domenica durante una gita al lago con un amico È stato trovato morto Michael Hafner, il 19enne di Andriano, di cui da domenica si erano perse le tracce. Il corpo era nel lago grande di Monticolo.

A cura di Ida Artiaco

Michael Hafner, foto da Rai News.

È stato trovato senza vita Michael Hafner, il 19enne di Andriano, di cui da domenica 26 giugno si erano perse le tracce. Il corpo del giovane è stato ritrovato nel lago grande di Monticolo, alle porte di Bolzano, dove si era recato per una gita insieme ad un amico. Il risultato del riconoscimento ufficiale non è tuttavia stato ancora comunicato, ma ci sarebbero pochi dubbi. Il ragazzo, che probabilmente per un malore non era più riemerso dopo essere entrato in acqua con una tavola da sup, è stato ritrovato dalla squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco volontari, che da tre giorni lo stavano cercando.

Michael era con un amico che quando si è svegliato non lo ha più visto. A confermare che il 19enne era salito su uno stand-up-paddle, una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola e si usa una pagaia per spostarsi, sono stati alcuni testimoni. Immediata la richiesta di aiuto, che però non ha avuto il lieto fine in cui tutti speravano. Markus Gasser, del Soccorso acquatico Bolzano, aveva spiegato che carabinieri, vigili del fuoco, volontari con due droni e la squadra del soccorso acquatico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano avrebbero lavorato fino a sera per conoscere la sorte del ragazzo disperso.

Così, da domenica i sommozzatori lo stavano cercando immergendosi a turno nelle acque. Sono stati utilizzati anche i droni e un elicottero, mentre le speranze di trovare il ragazzo vivo si erano ormai esaurite.

A lanciare l'allarme domenica scorsa è stato un amico del 19enne che si trovava con lui sulla spiaggia e che ora, dopo aver avuto la notizia del ritrovamento del cadavere di Michael, è sotto choc.