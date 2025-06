video suggerito

Trovato in casa il cadavere di un 54enne in decomposizione: la scoperta a Tavagnacco, indagini in corso I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un 54enne in una casa situata in via Matteotti 56, nella cittadina friulana di Tavagnacco: il cadavere è in avanzato stato di decomposizione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Intorno alle 12:40 di questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo non identificato di 54 anni a Tavagnacco, a pochi chilometri di distanza da Udine. In evidente stato di decomposizione, la salma è stata trovata stesa sul pavimento di una casa situata in via Matteotti numero 56.

La situazione è risultata subito complicata: i Carabinieri hanno chiamato i Vigili del Fuoco per sfondare la porta dell'abitazione. Una volta entrati, la terribile scoperta. Ad aggravare ulteriormente le operazioni è stata la difficoltà a muoversi all'interno dello stabile, criticità dovuta alla presenza di un gran numero di oggetti e materiali conservati.

Sul posto si è presentata anche la squadra provinciale Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico (NBCR) dei Vigili del Fuoco, corpo specializzato negli interventi che coinvolgono sostanze particolarmente nocive. Coadiuvate dalle pompe funebri, gli operatori hanno recuperato la salma dell'uomo.

Insieme a loro, erano presenti anche la Polizia Locale e il medico legale. Quest'ultimo avrà il compito di fare le prime valutazioni sul cadavere, mentre gli agenti e i militari si occuperanno di mettere in sicurezza l'area interessata e di ricostruire l'accaduto.

Per questo motivo, sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Gli accertamenti saranno diretti a individuare l'identità della vittima, le cause del decesso e il periodo di tempo trascorso dalla morte dell'uomo.

Gli inquirenti suppongono che la vittima risiedesse nell'abitazione, ma è ancora troppo presto per escludere qualsiasi ipotesi. Le condizioni igienico-sanitarie e la difficoltà ad accedere nella casa farebbero presumere ad una situazione di disagio abitativo e sociale.