Trovato il corpo di un uomo in un casolare abbandonato: indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa Il cadavere di un uomo è stato trovato in un casolare abbandonato nei pressi della linea ferroviaria alla prima periferia di Maniago, in provincia di Pordenone. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non sono stati trovati elementi che permettessero l’immediata identificazione. Le indagini della Procura sono in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un casolare abbandonato nei pressi della linea ferroviaria alla prima periferia di Maniago, in provincia di Pordenone. Sul posto stanno indagando i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno rinvenuto la salma durante un controllo nelle aree disabitate.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulla dinamica del decesso. Sul posto è arrivato il medico legale Antonello Cirnelli che si è occupato di una prima ispezione cadaverica. Da questo accertamento è emerso che l'uomo, di origini africane e di età presunta tra i 20 e i 40 anni, sarebbe morto all'incirca due settimane fa. Durante l'esame è stato rinvenuto un trauma alla testa.

Secondo una prima ipotesi, l'uomo potrebbe essere morto a seguito di esalazioni da monossido di carbonio e potrebbe aver battuto la testa cadendo, dopo aver perso i sensi. Ma sarà soltanto l'autopsia a fornire informazioni con maggiore chiarezza.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non sono stati trovati documenti o telefoni cellulari che possano orientare le indagini per l'identificazione. Per questo, nel corso dell'esame autoptico, sono state prelevate anche le impronte dentarie per cercare elementi utili a svelarne le generalità.

La casa cantoniera – in cui pare che lo straniero vivesse da tempo – è stata posta sotto sequestro fino a quando non saranno stati ultimati gli accertamenti medico legali. La Procura di Pordenone sta indagando sul caso.