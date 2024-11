Trovato il cadavere di un uomo in un canale a Lignano: indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa

video suggerito

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre, in un canale nei pressi della frazione di Bevazzana, nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine), non distante da un campeggio. Il corpo, secondo quanto riportano i quotidiani locali, apparterebbe a Giovanni Treu, 64 anni, residente ad Aprilia Marittima. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre, in un canale nei pressi della frazione di Bevazzana, nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine), non distante da un campeggio. Il corpo, secondo quanto riportano i quotidiani locali, apparterebbe a Giovanni Treu, 64 anni, residente ad Aprilia Marittima.

A notare il cadavere sarebbero stati alcuni passanti che, intorno alle ore 8, hanno lanciato l'allarme. I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto per recuperare la salma e mettere in sicurezza l'area del ritrovamento. Il canale in cui è stato rinvenuto i l corpo si trova vicino a una zona residenziale e, come già anticipato, a un campeggio.

Subito sono state avviate le indagini, condotte dai Carabinieri della compagnia di Latisana, per tentare di ricostruire la dinamica dell’accaduto e fare luce sulle cause della morte del 64enne.

Al momento tutte le ipotesi sono valide e al vaglio degli investigatori, non si protende per una pista in particolare. La Procura della Repubblica di Udine ha aperto un fascicolo e valuterà se disporre o meno ulteriori approfondimenti in base alla relazione che verrà redatta dal medico legale, giunto sul posto insieme ai Carabinieri, e al verbale dei militari.

Oltre alle ipotesi dell'incidente o del gesto volontario, andrà sicuramente verificata anche l'eventuale presenza di segni di violenza sul corpo dell'uomo per stabilire con esattezza se si sono verificate circostanze che potrebbero aver contribuito al decesso del 64enne.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla vittima, sulla vicenda gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo. La salma di Treu, dopo essere stata recuperata dal canale dai Vigili del fuoco, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti.