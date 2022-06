Trovato il cadavere di un uomo in un b&b di lusso a Bologna: la polizia interroga due turisti Un giovane uomo è stato trovato morto all’interno di un appartamento di lusso a Bologna. Due le persone interrogate dalla polizia portate in Questura. Sul posto la Scientifica.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Appartiene a un turista svizzero di 31 anni il cadavere trovato questa mattina in un appartamento in pieno centro a Bologna. Ancora poche le informazioni trapelate finora sulla vicenda ma è stata la polizia a intervenire al civico 25 di Nazario Sauro dove si trovava la vittima: il corpo, ormai senza vita, dell'uomo è stato rinvenuto all'interno di uno degli appartamenti di lusso dello stabile che vengono affittati, spesso ai turisti, per brevi periodi.

Le forze dell'ordine sono giunte sul posto questa mattina intorno alle 9.30 insieme con i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo trovato nell'appartamento. Poco dopo sono stati raggiunti dalla polizia scientifica che ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto all'interno dell'appartamento. Al momento l'identità della vittima così come le cause del decesso non sono state rese note.

Sospetta overdose

Stando a quanto si apprende sembra che gli agenti abbiano ascoltato due turisti, un ragazzo e una ragazza, che alloggiavano con la vittima nell'appartamento di lusso utilizzati come b&b. I due, dopo essere stati identificati sul posto, sono stati poi portati in Questura per essere interrogati. Le indagini sono in corso a 360 gradi e non è esclusa alcuna pista al momento, anche se la più probabile sembra essere quella di una possibile overdose sopraggiunta in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti: nei prossimi giorni sarà probabilmente eseguita un'autopsia.

(Notizia in aggiornamento)