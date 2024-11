video suggerito

Trovato il cadavere di un 58enne sulle scale di una palazzina popolare a Torino: si indaga Gerardo Nilo, 58 anni, è stato trovato morto sulle scale di una palazzina popolare di Torino. L’uomo era tornato a vivere dalla madre dopo la separazione. Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista e avrebbero già individuato un sospettato, condotto in caserma per rispondere ad alcune domande. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Gerardo Nilo

Il 58enne Gerardo Nilo è stato trovato senza vita nella notte sulle scale di un palazzo popolare di Torino. Il corpo senza vita del 58enne è stato rinvenuto sulle scale della palazzina al civico 60 di corso Allamano, al primo piano. I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare tutte le verifiche del caso. Nilo viveva insieme alla madre anziana e, secondo le prime evidenze delle indagini, non tutte le lesioni trovate sul cadavere sembrerebbero compatibili con una caduta dalle scale.

Alcuni vicini raccontano di aver sentito almeno due tonfi a distanza ravvicinata nel tempo. Secondo i residenti del palazzo, Nilo ha sempre vissuto al civico 60 di corso Allamano con i fratelli e i genitori. La famiglia è arrivata nella palazzina popolare circa 40 anni fa. "Nessuno poteva immaginare una cosa simile" ha concluso un inquilino.

Per il momento non si esclude alcuna pista. I carabinieri indagano sull'accaduto e mantengono il massimo riserbo. Le evidenti contusioni sul corpo non rendono remota l'ipotesi di un omicidio. Secondo quanto emerso finora, le forze dell'ordine avrebbero individuato un sospettato anche grazie al racconto dei residenti e all'analisi delle ferite sul corpo del 58enne. L'uomo sarebbe stato accompagnato in caserma per rispondere ad alcune domande sull'accaduto.

Nilo era tornato a vivere nella palazzina di recente insieme al fratello Nicola. Il 58enne, stando alle prime informazioni, era infatti uscito da poco da una separazione. A via Allamano però lo conoscevano tutti e i residenti avevano accolto di buon grado il suo ritorno.

L'uomo faceva parte di una famiglia molto numerosa proveniente dal Sud e da sempre residente nell'appartamento al secondo piano della struttura popolare. Il padre del 58enne era morto nel 2022. Rimasta sola dopo che i figli avevano abbandonato la casa dell'infanzia, aveva accettato di buon grado il ritorno dei due fratelli che si prendevano anche cura di lei.