Trovate ossa umane e animali in un cantiere a Grosseto. Il Comune: “Potrebbero risalire a decenni fa” A Grosseto sono stati trovati resti di ossa umane e animali a margine degli scavi di un cantiere per la realizzazione di un nuovo stabile in via Saffi. Il Comune ha fatto sapere che potrebbero risalire a diversi decenni fa. Le ossa sono state trasferite presso l’Istituto di Medicina Legale di Firenze. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Macabra scoperta questa mattina a Grosseto, dove sono stati trovati resti di ossa umane e animali a margine degli scavi di un cantiere per la realizzazione di un nuovo stabile in via Saffi.

L'area è stata immediatamente isolata ed è intervenuto un archeologo specializzato per supervisionare le operazioni. Il ritrovamento è avvenuto nel momento in cui erano in corso sondaggi con la pala meccanica.

Come riporta il Comune sul proprio sito, non è stato ancora possibile stabilire una datazione del ritrovamento, "ma si tratterebbe di resti relativi a diversi decenni fa".

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale e le ossa sono state trasferite presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze, come riportano i quotidiani locali. La Procura attende i risultati delle analisi ma non ha disposto il sequestro del cantiere.

"Sono state rinvenute delle ossa, su una porzione abbastanza superficiale, quindi è presumibile che non siano sepolture antiche – ha detto a il Tirreno l’assessore con delega ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – Anche per noi è una cosa singolare, stiamo capendo come procedere".

"Essendo anche qualcosa di non unito, molto frammentario, potrebbe essere anche materiale di riporto. Potrebbero essere la conseguenza di una fase di lavoro di tanti anni fa, ma non storica, relativamente recente, contemporanea – aggiunge – Inoltre, sappiamo tutti che qui c'era un ospedale con obitorio. Non voglio dire cose macabre, ma c'è stato un po' di tutto prima di noi. Appena riusciremo a fare chiarezza, proseguiremo con i lavori con le modalità che ci verranno indicate dagli altri enti che entrano in gioco".

A quanto si apprende, si tratta di frammenti vari, di cranio di perone e sembra che si tratti dei resti umani di più soggetti di varie età e sesso. Sono state ritrovate a circa tre metri di profondità sotto il piano di calpestio.

Come ha riferito l'assessore Ginanneschi, in quell’area sorgeva l’obitorio del vecchio ospedale di Grosseto, ma non ci sono notizie di un cimitero. A fare maggiore chiarezza sull'accaduto contribuiranno i prossimi accertamenti.