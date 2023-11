Trovata cadavere in casa a Meduno, muore anche il marito: era ricoverato in gravi condizioni È morto Pasquale Tamai, l’uomo di 82 anni, marito di Liliana Del Din, della stessa età, che era stata trovata priva di vita nella propria abitazione, a Meduno (Pordenone). I soccorritori lo avevano trovato in preda a un attacco cardiaco e con un principio di ipotermia.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di archivio

Non c'è l'ha fatta Pasquale Tamai, l'uomo di 82 anni, marito di Liliana Del Din, della stessa età, che era stata trovata priva di vita nella propria abitazione, a Meduno (Pordenone) il 9 novembre scorso. L'anziano era ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco – che avevano rotto una finestra per entrare nell'abitazione chiusa dall'interno – e dal personale sanitario.

Aveva trascorso almeno 18 ore steso a terra, nell'impossibilità di chiamare il 112, non lontano dal corpo privo di vita della consorte, con quest'ultima vittima di una probabile caduta accidentale. È possibile che Pasquale, vedendo, la moglie in quelle condizioni, abbia avuto un malore, perdendo conoscenza e probabilmente nella conseguente caduta si è ferito e non è riuscito a chiamare i soccorsi. I parenti della coppia, in particolare il nipote, preoccupati perché nessuno dei due rispondeva, hanno dato l'allarme e avvisato i pompieri.

Quando il rianimatore è entrato in casa, lo ha trovato in preda a un attacco cardiaco e con un principio di ipotermia. Dopo il ricovero, le sue condizioni si erano stabilizzate, ma nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino alla morte.

Leggi anche Rimini, trovato il cadavere di una 42enne in un hotel in ristrutturazione

Ieri il procuratore della Repubblica di Pordenone facente funzioni, Mariagrazia Zaina, aveva spiegato alle agenzie di stampa l'uomo, "ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, non è in grado di parlare. Pertanto non potrà essere sentito dagli investigatori che stanno seguendo l'indagine. Fino a quando non sarà verbalizzata la sua versione, che speriamo possa dare un contributo decisivo a chiarire cosa possa essere accaduto alla donna, non potranno esserci novità sul caso".

In queste ore dovrebbe anche essere conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo dell'anziana, dovrebbe essere affidato al medico legale Antonello Cirnelli che ha anche già svolto l'ispezione esterna sulla salma. La casa della coppia resta invece sotto sequestro.