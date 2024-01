Trova moglie esanime e col cappio al collo, pensa a suicidio ma era gioco erotico con altri Davanti alla scena, l’uomo ha pensato a un tentativo di suicidio della donna, dalla quale si sta separando, e ha allertato subito i soccorsi. In realtà si trattava di un gioco erotico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Rincasando ha trovato la quasi ex moglie con un cappio al collo ed esanime in garage e ha pensato a un tentativo di suicidio, allertando subito i soccorsi, ma in realtà si trattava di un gioco erotico che la donna, da cui si sta separando, aveva provato con altri uomini. La singolare storia arriva da Genova e vede come scenario uno scantinato della zona di Sestri Ponente. Qui, come ricostruisce Il Secolo XIX, l'uomo avrebbe ritrovato la donna di 38 anni pensando a un tentativo di suicidio.

La signora in effetti pare fosse a terra col cappio al collo ma priva di sensi e semi nuda. Una scena che ha fatto temere per la sua vita. Soccorsa e portata in ospedale, però, una volta ripresa conoscenza, sarebbe stata la stessa signora a raccontare che in realtà non vi era stato nessun tentativo di suicidio ma solo il tentativo di mettere in atto una pratica bondage. "Ho fatto un gioco erotico, non volevo uccidermi" avrebbe riferito anche alle forze dell'ordine interessate del caso, raccontando della pratica che consiste nell’immobilizzare un partner consenziente legandolo.

Stando a quanto avrebbe riportato la diretta interessata, la donna avrebbe conosciuto alcuni uomini con i quali avrebbe provato proprio a fare il gioco erotico del bondage, consigliata da alcuni amici. La 38enne però non sarebbe mai stata in pericolo di vita e le stesse lesioni al collo erano superficiali. I medici le avrebbero diagnosticato una lieve difficoltà nella respirazione compatibile con la pratica del soffocamento erotico.

La donna però in effetti sarebbe svenuta e poi lasciata da sola nel garage dai tre uomini. Lì sarebbe rimasta fino all'arrivo del quasi ex marito che, non vendendola in casa, era andato a cercarla in garage. La signora però non ricorda bene quanto accaduto dopo aver avviato la pratica sadomaso proprio perché svenuta.