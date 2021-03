in foto: Immagine di repertorio

Una giovane donna è stata accoltellata mentre stava passeggiando a Marocco di Mogliano (Treviso). La donna – si tratta di una ventiseienne – è stata ricoverata all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso e, stando alle prime informazioni, i sanitari si sono riservati la prognosi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata accoltellata da un giovane a bordo di una bicicletta con più fendenti. Il presunto aggressore è stato poi bloccato dai carabinieri per essere interrogato. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, che è stato portato in caserma. Al momento non si conoscono le ragioni del tragico gesto. Tutto è accaduto intorno alle ore 17 di oggi, lunedì 22 marzo, in località Marocco a Mogliano Veneto, una zona considerata tranquilla. L'arma usata per l'aggressione è stata ritrovata poco dopo dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

A chiamare i soccorsi per la ragazza ferita sono stati dei passanti – A soccorrere la ventiseienne accoltellata sono stati alcuni passanti che l'hanno notata in un fossato a bordo della strada di campagna. Dopo l'accoltellamento anche il diciassettenne è finito nel fosso. Almeno otto i colpi contro la giovane donna che ha riportato ferite profonde che avrebbero raggiunto anche i polmoni. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico in ospedale. Alla base dell'aggressione, secondo quanto emerso finora, non è escluso ci possa essere una rapina, tentata o consumata. I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze di alcuni operai che si trovavano nelle vicinanze.