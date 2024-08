video suggerito

Treviso, 40enne morto da giorni nel furgone: passante vede corpo, apre portiera e si sente male L’uomo, Mimmo Tres, 40enne dipendente di Luxottica, è stato individuato da Bigolino a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, da un passante che ha dato l’allarme: avrebbe perso la vita per un malore improvviso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'hanno trovato senza vita all'interno del suo furgone. Mimmo Tres, 40enne di Mel, in provincia di Belluno, sarebbe morto almeno un paio di giorni prima del tragico ritrovamento avvenuto nella giornata di ieri, domenica 11 agosto, lungo via Erizzo, nella frazione di Bigolino a Valdobbiadene, in provincia di Treviso.

L'allarme era scattato nella tarda mattinata, intorno alle 12.15, ad accorgersi di quel conducente accasciato sul sedile passeggero è stato un passante. Accorgendosi di quel corpo, ha aperto lo sportello e ha fatto macabra scoperta. È stato necessario far intervenire i sanitari per soccorrerlo, visto il fortissimo odore all'interno del furgone, prima che quest’ultimo si riprendesse.

Immediata la chiamata al 118 e ai vigili del fuoco. Tres, dipendente di Luxottica, potrebbe essere stato colpito da un malore che l'ha stroncato probabilmente nella giornata di venerdì, o forse anche prima. Il corpo non presentava segni di violenza. La Procura di Treviso sta valutando se eseguire un’autopsia o se sarà sufficiente un’ispezione esterna per determinare le cause del decesso.

Il 40enne, residente a Campo San Pietro, una frazione di Borgo Valbelluna, viveva con i genitori. Proprio nella serata di domenica, avrebbe dovuto sentire il fratello per discutere dei progetti dei giorni successivi. La telefono però non c'è mai stata, poi nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la tragica notizia.

Ed ora si attende l’okay delle autorità per procedere all’organizzazione del funerale.