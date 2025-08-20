Trento, convoglio merci si mette in moto da solo e urta un treno passeggeri: due feriti
Questa mattina, 20 agosto, si è verificato un incidente ferroviario a Trento Nord, nei pressi del cavalcavia Caduti di Nassiriya. Un treno merci si è scontrato con un convoglio passeggeri che viaggiava lungo la linea del Brennero. A bordo si trovavano 45 viaggiatori: due di loro hanno riportato lievi ferite e sono stati trasferiti all'ospedale Santa Chiara per accertamenti, mentre per gli altri non si segnalano conseguenze.
Il treno passeggeri coinvolto nello scontro è il Regionale 16666 diretto a Bolzano.
L’impatto ha causato il blocco totale della circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni. I binari restano al momento impraticabili in attesa delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza, mentre i tecnici e la polizia ferroviaria sono impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica.
Le cause all’origine dell’incidente sono ancora tutte da chiarire. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia ferroviaria. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che sia stato il treno merci a muoversi e a impattare contro il convoglio passeggeri, ma gli investigatori stanno verificando ogni dettaglio per stabilire le cause precise dell’incidente.
"La Ferro-cisterna si è incredibilmente messa in moto autonomamente dallo scalo dell’Interporto", spiega il funzionario di turno dei vigili del fuoco Permanenti di Trento, Daniele Alessandrini. "Il treno passeggeri era fermo, c’è stato un impatto importante".
Ovviamente lungo la linea del Brennero si registrano notevoli ritardi.
Questo il messaggio che appare nella sezione Info Mobilità di Trenitalia in relazione all'evento di questa mattina (ultimo aggiornamento ore 9.50):
La circolazione è sospesa tra Mezzocorona e Trento per un inconveniente sulla linea.
I treni Alta Velocità e Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi.
Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento:
• FR 9721 Bolzano (8:45) – Milano Centrale (11:55): il treno oggi è cancellato.
I passeggeri in partenza da:
• Bolzano possono utilizzare il servizio sostiutivo con bus appositamente predisposto fino a Trento, dove trovano proseguimento con i primi treni utili;
• Trento e Rovereto possono utilizzare il treno R 16033 Trento (9:10) – Verona Porta Nuova (10:19) fino a Verona Porta Nuova, dove trovano proseguimento con i primi treni utili;
• Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda e Brescia possono utilizzare il treno Trenord R 2626 Verona Porta Nuova(10:43) – Milano Centrale (12:35).
