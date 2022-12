Trento: lei vuole lasciarlo, lui cerca di strangolarla. Aveva anche coltello, acido e benzina Un uomo di 40 anni della provincia di Trento ha tentato di strangolare la sua ex sul luogo di lavoro perché lei aveva deciso di troncare la loro relazione.

A cura di Davide Falcioni

Il copione era quello tristemente noto: lei intenzionata a separarsi; lui, al contrario, incapace di accettare la fine della relazione perché convinto che quella donna gli appartenesse, alla stregua di un oggetto qualsiasi. L'epilogo è stato ancora una volta dei peggiori: l'uomo ha infatti cercato di ucciderla, strangolando l'ormai ex compagna con una corda. Se non è riuscito nel suo intento è stato solo grazie alla presenza, nelle vicinanze, di altre persone allarmate dalle richieste d'aiuto della vittima.

L'ennesimo tentativo di femminicidio è avvenuto a Borgo d'Anaunia, in provincia di Trento, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Il fatto è accaduto sabato scorso, ma che la situazione era attenzionata dai militari dell'Arma della Compagnia di Cles da alcune settimane.

L'uomo di circa 40 anni nell'ultimo periodo aveva infatti espresso ad alcuni conoscenti l'intenzione di procurarsi armi da fuoco e di vendicarsi con la donna, che nel frattempo aveva deciso di troncare la relazione con lui.

L'ipotesi il quarantenne potesse fare del male alla ex era stata presa sul serio dai carabinieri, che più volte hanno perquisito l'abitazione dell'uomo senza esito. L'autorità giudiziaria di Trento, intanto, aveva emesso un divieto di avvicinamento alla donna, misura che i carabinieri – precisa una nota dell'Arma – non hanno fatto nemmeno in tempo a notificare perché il giorno stesso l'uomo ha raggiunto la moglie sul luogo di lavoro e ha cercato di strangolarla con una corda. Le urla della vittima hanno attirato altre persone e così il 40enne è scappato.

Sul posto sono subito intervenute le pattuglie delle Stazioni di Novella e Borgo d'Anaunia e quelle del Nucleo operativo e Radiomobile di Cles, che lo hanno rintracciato e fermato. L'uomo, oltre alla corda con cui ha cercato di strangolare la moglie, aveva con sé un grosso coltello da cucina, una bottiglia di acido muriatico ed una di benzina, un paio di manette ed uno spray antiaggressione.