Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio, in Trentino. Un ciclista è morto precipitando con la sua mountain bike in un canalone nella zona del Viel del Pan. A dare l'allarme intorno alle 10 del mattino sono stati altri ciclisti austriaci, con il quale si trovava la vittima. A quel punto è decollato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) che ha geolocalizzato il punto preciso dell’incidente e ha sbarcato in hovering l'equipe medica e il tecnico del Soccorso alpino. Ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile: i soccorritori sono scesi dal ciclista e hanno solamente potuto constatarne il decesso dovuto ai traumi riportati. La vittima è un cinquantatreenne austriaco di Villach. Secondo quanto ricostruito, percorrendo in mountain bike il sentiero 601 l'uomo ha perso il controllo della bici e, dopo un volo nel vuoto di una cinquantina di metri, è ruzzolato per altri 150.

La salma del ciclista recuperata e portata ad Alba di Canazei – La salma del ciclista è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso con un verricello e poi trasportata nella camera mortuaria di Alba di Canazei. Il Viel del Pan, tra i passi Pordoi e Fedaia, è uno dei più spettacolari di tutte le Dolomiti: il sentiero è percorribile per intero anche in mountain bike ed è ormai diventato un classico delle due ruote. Presenta però diversi tratti insidiosi. Quello di questa mattina è il secondo incidente mortale registrato in Trentino in questa stagione. Il mese scorso era morto un turista bresciano, precipitato con la mountain bike dal sentiero di Dosso Larici sopra Riva del Garda.