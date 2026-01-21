Treno travolge camion al passaggio a livello a Chivasso: circolazione sospesa sulla linea Torino – Ivrea

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano feriti gravi anche se il camion è andato distrutto e la cabina di guida del treno regionale è stata pesantemente danneggiata.

Un treno regionale ha travolto in pieno un camion che stava attraversando i binari all'altezza di un passaggio a livello nei pressi di Chivasso, nella città metropolitana di Torino. Lo spaventoso incidente ferroviario nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, sulla linea Torino – Ivrea che inevitabilmente è rimasta bloccata.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano feriti gravi anche se il camion è andato distrutto e la cabina di guida del treno è stata pesantemente danneggiata, come si vede dalle foto diffuse dai Vigili del Fuoco. Lo schianto poco dopo le 15 nei pressi di un passaggio a livello in località Montegiove.

Sul posto sono confluiti immediatamente diverse squadre di soccorso tra Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Secondo i primi riscontri dei vigili del fuoco, ci sarebbero almeno due persone ferite ma in maniera non grave tra cui il macchinista del convoglio, un treno regionale passeggeri della linea locale Chivasso-Ivrea-Aosta. Entrambi sono stati trasportati in ospedale ma in codice verde.

I sanitari del 118 stanno ancora valutando le condizioni dei Passeggeri del treno, alcuni dei quali sono stati sbalzati a terra dopo l'impatto. L'autista del mezzo pesante invece risulta non essere stato ferito, in quanto si sarebbe allontanato poco prima dell'arrivo del treno.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, ancora da accertare, il camion avrebbe attraversato i binari rimanendo però bloccato mentre le sbarre del passaggio a livello si chiudevano. Il treno che sopraggiungeva lo ha quindi investito in pieno trascinandolo per alcuni metri.

Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorsi sul posto con il camion completamente irriconoscibile e distrutto. Pesantemente danneggiata anche la cabina di guida il cui vetro ha resistito ma è rimasto completamente incrinato.

Rete ferroviaria italiana, che gestisce il tratto interessato, fa sapere che sulla linea Torino – Ivrea, dalle ore 15:10, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Chivasso e Montanaro e che i treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.