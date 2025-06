video suggerito

Treno merci travolge e uccide 20enne a San Savero: disagi tra Termoli e Foggia, ritardi fino a 120 minuti Un treno merci di una ditta esterna a Trenitalia ha travolto e ucciso una ragazza di 20 anni nei pressi della stazione di San Severo (Foggia). Circolazione sospesa tra Termoli e Foggia per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di 20 anni circa, di cui non si conosce ancora l'identità, è morta oggi dopo essere stata travolta da un treno merci nei pressi della stazione ferroviaria di San Severo (Foggia). Il mezzo è di di una ditta esterna a Trenitalia. È successo intorno alle 18.30.

Sul posto stanno operando le forze di polizia per tutti gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dei fatti. Stando a quanto riferisce Trenitalia sul proprio sito ufficiale, nell'ultimo aggiornamento delle 21.10, "la circolazione è fortemente rallentata per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a San Severo. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino 120 minuti. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni".

Poco prima, si leggeva che "la circolazione permane sospesa tra Termoli e Foggia per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a San Severo. I treni Alta Velocità possono subire ritardi. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni".

Nello specifico, "i treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57) e FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56). Il treno IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49) oggi termina la corsa a Vasto San Salvo. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16) che oggi fermerà anche a Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce".