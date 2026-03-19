Attualità
video suggerito
video suggerito

Ancona, dramma in stazione sotto gli occhi dei passeggeri: treno Frecciarossa travolge e uccide un uomo

Tragedia alla stazione di Ancona: alle 7:14 un uomo di 50-60 anni è stato travolto e ucciso dal Frecciarossa Pescara-Milano al binario 1. La Polfer indaga sulle telecamere per capire se sia tratto di un incidente o un gesto volontario? Ritardi di oltre 100 minuti.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio della stazione di Ancona
immagine di repertorio della stazione di Ancona

Tragedia stamattina, giovedì 19 marzo, alla stazione di Ancona: un uomo di 53 di origini staniera è stato travolto e ucciso da un Frecciarossa al binario 1, proprio davanti all'uscita principale.

È successo intorno alle 7:14, quando il treno ad alta velocità diretto da Pescara a Milano Centrale (Frecciarossa 8806, partito alle 6:00) lo ha investito in pieno. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è avvenuto mentre il convoglio stava attraversando la stazione.

L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono giunti immediatamente l'automedica del 118 dall'ex Crass, i militi della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer che hanno transennato l'area e iniziato i rilievi. Le telecamere di sorveglianza sono già sotto esame per ricostruire la dinamica: al momento non è chiaro se si tratti di un tragico incidente – magari una perdita di equilibrio – o di un gesto volontario.

Leggi anche
A 17 anni si butta sotto un treno, il papà soccorritore: "Non riusciva più a vivere con la bulimia"

Il binario 1 e il 2 sono rimasti bloccati per ore, con la circolazione rallentata sugli altri binari. Il Frecciarossa coinvolto è rimasto fermo a lungo (anche a Ozzano dell'Emilia per verifiche sulla linea), accumulando oltre 100 minuti di ritardo. I passeggeri sono stati trasbordati su altri convogli, tra cui il Frecciarossa 8810 e l'Intercity 604. Rallentamenti per tutta la mattinata, con ritardi medi di circa 30 minuti, anche per gli Intercity e i Regionali.

Trenitalia ha confermato:

Il treno viaggiava già con un ritardo pregresso di 100 minuti per l'investimento di una persona nei pressi di Ancona, ed è fermo dalle 10:44 per verifiche".

Disagi inevitabili per chi viaggiava stamattina sull'Adriatica, ma la linea non è mai stata completamente chiusa. Le indagini della Polfer proseguono per chiarire ogni dettagli

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Israele attacca pozzi di South Pars, Iran nel Golfo. Trump: "Se continuate, vi devasteremo"
Il generale Shirreff: "Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia, l’Europa fa bene a starne fuori"
Attacco base italiana in Kuwait, Tajani: "Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano"
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views