Treno deragliato, lento ritorno alla normalità: tratto Firenze-Prato riapre domani La circolazione ferroviaria tornata gradualmente regolare dopo una giornata di caos in seguito all’incidente nei pressi della stazione Firenze Castello. Fs comunica che è prevista domani mattina la ripresa della circolazione sulla linea regionale tra Firenze Smn e Prato.

A cura di Susanna Picone

Giornata di grossi disagi oggi in seguito a un incidente ferroviario in Toscana, quando un carro di un vagone merci è deragliato nei pressi della stazione Firenze Castello. L’incidente avvenuto in piena notte ha provocato lo stop alla circolazione ferroviaria tra nord e sud sulle linee tirreniche.ù

Tanti i ritardi e centinaia i treni cancellati, sia quelli dell'Alta velocità sia quelli che utilizzano le linee ordinarie e regionali. Il ritorno alla normalità è stato molto lento ed è ancora in corso.

Fin dall'alba i viaggiatori, fra cui tanti pendolari, sono rimasti bloccati nelle stazioni. Si sono formate folle sulle banchine di Firenze, Roma, Bologna, Venezia, Milano, Napoli e altre città ancora. Per oltre 12 ore i treni Av non hanno potuto transitare tra Firenze e Bologna e solo nel tardo pomeriggio hanno ripreso gradualmente a circolare, chiaramente con numeri insufficienti rispetto alla richiesta.

Alle ore 16:40 è stato rimosso il carro del treno merci uscito dai binari e vanno avanti le attività di ripristino dell'infrastruttura, che, dopo la rimozione del carro, riguardano ulteriori due binari dedicati al trasporto regionale così da garantire la ripresa della circolazione ferroviaria anche sulle linee convenzionali Firenze -Bologna e Firenze – Viareggio.

Fs ha fatto sapere che è prevista solo per domani mattina la ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea regionale tra Firenze Smn e Prato. Alcuni treni in servizio sulla tratta potrebbero essere cancellati, mentre i convogli regionali diretti tra Montevarchi e Pistoia saranno limitati alla stazione Firenze Rifredi (da qui i viaggiatori potranno proseguire il viaggio con altri treni in servizio).

Prevista anche la cancellazione dei regionali diretti tra Empoli e Firenze Castello e anche in questo caso i viaggiatori potranno raggiungere le località con altri treni. Sul sito di Trenitalia nella sezione Infotraffico sono disponibili tutti gli aggiornamenti.

Intanto nel corso della giornata Trenitalia e Italo hanno sospeso temporaneamente sui siti la vendita dei biglietti, misura necessaria per avere a disposizione dei posti per sistemare i passeggeri che hanno visto cancellati i treni che avevano prenotato. Chi ha rinunciato al viaggio – ha fatto sapere Trenitalia – avrà il rimborso integrale.