Deraglia treno merci a Firenze, ritardi su tutta la rete ferroviaria: cancellati Frecciarossa e Intercity Giornata di gravi disagi per i passeggeri della rete ferroviaria italiana, dove la circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un treno merci all’altezza della stazione di Firenze Castello. Nessun ferito.

A cura di Davide Falcioni

Mattinata di gravi disagi per i passeggeri della rete ferroviaria Firenze Bologna, dove la circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un convoglio merci all'altezza della stazione di Firenze Castello. A renderlo noto in un comunicato RFI precisando che l'incidente ha provocato danni ma nessun ferito.

"La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello", si legge nella nota. "Svio che ha provocato danni all'infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone".

"Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione", prosegue il comunicato. "La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l'efficienza dell'infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni". Interpellata da Fanpage.it, Trenitalia ha spiegato che i tecnici sono al lavoro per il ripristino della normale circolazione.

Quali treni sono stati cancellati o subiranno un ritardo

In un aggiornamento della situazione pubblicato sul sito di Trenitalia sono stati resi noti i dettagli su ritardi e cancellazioni, precisando che "i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso".

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

l treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) oggi è instradato sul percorso alternativo via Grosseto – Pisa – Genova – Milano.

Il treno FR 9504 Roma Termini (5:10) – Milano Centrale (8:50) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano.

I passeggeri diretti a Bologna e Reggio Emilia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9608 Salerno (5:15) – Milano Centrale (10:00) oggi termina il viaggio a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a Bologna Centrale e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00) oggi termina la corsa a Firenze Santa Novella.

I passeggeri diretti a Bologna Centrale, Reggio Emilia, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9303 Milano Centrale (5:45) – Roma Termini (10:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Grosseto.

I passeggeri diretti a Milano Centrale e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Torino Porta Nuova.

Il treno FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34) oggi è instradato sul percorso alternativo da Orte a Bologna via Falconara Marittima e non ferma a Firenze Santa Maria Novella.

Il treno FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:53) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento e Bolzano possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Milano Centrale, Milano Rogoredo, Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9620 Roma Termini (9:25) – Milano Centrale (12:24) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano.

Il treno IC 580 Terni (5:05) – Milano Centrale (12:15) oggi termina la corsa a Firenze Campo Marte.

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella, Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:29) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte.

I passeggeri diretti a Prato e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:47) oggi è instradato sul percorso alternativo da Orte a Bologna via Falconara Marittima.

I passeggeri diretti a Orvieto, Chiusi, Terontola, Arezzo, Firenze Rifredi e Prato possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano. I passeggeri diretti a Prato, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno ICN 868 Trieste Centrale (19:22) – Roma Termini (6:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia – Lucca – Viareggio – Pisa.

I passeggeri diretti ad Arezzo, Terontola, Chiusi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Roma Termini.

Il treno ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) – Salerno (9:45) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia – Lucca – Viareggio – Pisa e ferma a Roma Ostiense.

I passeggeri da e per Chiusi, Orvieto, Orte e Roma Tiburtina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 798 Salerno (20:38) – Torino Porta Nuova (9:20) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Campo Marte via Pisa – Genova – Milano. I passeggeri diretti a Parma e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno EN 281 München Hauptbahnhof (20:10) – Tarvisio Boscoverde – Roma Termini (10:45) oggi termina la corsa a Bologna Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità cancellati:

FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28)

• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15)

• FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34)

• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Roma Termini (10:33)

• FR 9512 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05)

• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

• FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:56)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Fiumicino Aeroporto (9:22)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40)