Treni cancellati e in ritardo a Roma Termini dopo il deragliamento a Firenze: passeggeri nel caos Mattinata da incubo per i passeggeri in partenza dalla stazione di Roma Termini a causa del deragliamento del carro merci avvenuto a Firenze Castello. Treni cancellati e in ritardo, si cerca di capire quando si potrà ripartire.

A cura di Redazione Roma

Treni cancellati, ritardi nelle partenze fino a otto ore, passeggeri rassegnati. Dai primi raggi di luce questo è lo scenario alla Stazione Termini di Roma. Colpa dell'incidente ferroviario avvenuto a Firenze, dove il deragliamento di un treno merci, avvenuto fortunatamente senza che si siano registrati feriti, ha però creato gravi ripercussioni su tutta la rete ferroviaria compresa la linea ad alta velocità. Così oggi l'Italia appare spezzata in due, e migliaia di viaggiatori che sarebbero dovuti partire dalla capitale in direzione Nord sono ora in attesa di sapere quando potranno davvero muoversi.

I passeggeri aspettano alzando gli occhi sconsolati verso il tabellone delle partenze e degli arrivi, dove le attese non fanno che allungarsi. In tantissimi tra i viaggiatori erano diretti al Salone del Mobile di Milano in corso in questi giorni. Intanto gli infopoint di Frecciarossa e Italo sono presi d'assalto, mentre c'è chi tenta di capire come ottenere il rimborso o il destino della propria prenotazione. Ferrovie fa sapere che il servizio non tornerà verso la regolarità prima delle 17.00/18.00 di questo pomeriggio e in tanti disdicono e spostano impegni e appuntamenti dove erano attesi.

"A seguito del deragliamento di un carro di un treno merci tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello, è stata potenziata l'assistenza di Trenitalia nelle stazioni interessate da ritardi e cancellazioni insieme all'invio di comunicazioni via mail o sms ai passeggeri prenotati", si legge in una nota. "Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, segue con la massima attenzione quanto successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi. In particolare, è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri", è invece il comunicato diramato dal Mit.

I treni alta velocità Frecciarossa da e per Roma cancellati oggi

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28)

• 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15)

• 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34)

• 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

• 9603 Milano Centrale (6:00) – Roma Termini (10:33)

• 9512 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05)

• 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

• 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

• 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)

• 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:56)

• 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Fiumicino Aeroporto (9:22)

• 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

• 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)

• 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40)

I treni alta velocità Italo da e per Roma cancellati

9908 Napoli Centrale (5:14) – Torino Porta Nuova (11:35)

9907 Milano Centrale (5:40) -Roma Termini (9:19)

9968 Napoli Centrale (5:35) -Milano Centrale (10:15)

9967 Milano Centrale (6:15)- Napoli Centrale (10:53)

9970 Napoli Centrale (6:02) – Milano Centrale (10:45)

9971 Torino Porta Nuova (6:00) – Salerno (12:50)

9969 Milano Centrale (6:45) – Roma Termini (10:00)

9966 Roma Termini (6:30)- Milano Centrale (9:45)

9972 Caserta (6:45)- Milano Centrale (11:15)

8924 Roma Termini (6:55) – Venezia Santa Lucia (10:55)

8903 Venezia Santa Lucia (7:05) – Napoli Centrale (12:28)

8956 Napoli Centrale (7:02) – Brescia (12:31)

9900 Milano Centrale (7:30) – Torino Porta Nuova (8:30)

9941 Milano Centrale (7:45) – Roma Termini (11:00)

9974 Napoli Centrale (7:40) – Milano Centrale (12:15)

8905 Venezia Santa Lucia (8:05) -Roma Termini (12:05)

8908 Napoli Centrale (8:30) – Venezia Santa Lucia (13:55)

9975 Milano Centrale (9:15)- Napoli Centrale (13:53)

9976 Roma Termini (10:05) – Milano Centrale (13:15)

9977 Milano Centrale (10:15) – Salerno (15:52)

9978 Roma Termini (11:05) – Milano Centrale (14:15)