Stazione Termini, ragazzo investito e ucciso da un treno: ritardi al traffico ferroviario Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e l'identità della giovane vittima. Circolazione ferroviaria interrotta tra Roma e i Castelli Romani.

A cura di Redazione Roma

Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi – mercoledì 1 maggio – sui binari in arrivo alla Stazione Termini di Roma. Erano circa le 10.00 quando, all'altezza di Porta San Lorenzo, un giovane è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Per lui non c'è stato nulla da fare i soccorsi sanitari del 118 giunti sul posto assieme alla polizia e al personale delle ferrovie dello Stato, non ha potuto fare altro che accertarne il decesso. Ancora non è nota l'identità del ragazzo: da quanto si apprende con sé non aveva documenti d'identità.

Medico legale e scientifica stanno appurando le cause di quanto accaduto. Al momento l'incidente o il gesto volontario sono le ricostruzioni più accreditate. È stato anche ascoltato il macchinista che era alla guida del treno al momento dell'impatto che non ha lasciato scampo al giovane.

L'investimento mortale ha provocato ritardi e cancellazioni su diverse tratte ferroviarie regionali. Disagi si sono riscontrati sulla tratta Cassino-Colleferro-Roma e sulla Albano-Roma-Velletri-Roma. L'incidente è avvenuto poco prima dei binari 18 e 20 e il personale di ferrovie ha lavorato per deviare partenze e arrivi e per rimodulare l'offerta in un giorno di festa come oggi. Inevitabili però i problemi per l'utenza a causa della chiusura della tratta tra Roma e i Castelli Romani e in direzione di Cassino per diverse ore.