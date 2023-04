Treno deragliato, caos alla stazione di Napoli: decine di treni cancellati, ritardi fino a 215 minuti Il deragliamento di un treno merci, questa notte, tra Firenze e Bologna sta provocando grossi disagi alla circolazione ferroviaria in tutta Italia.

A cura di Valerio Papadia

Sono enormi le ripercussioni e i disagi provocati dall'incidente ferroviario di questa notte: un treno merci è deragliato tra Firenze e Bologna. Questa mattina, in tutta Italia, sono tantissimi i treni, anche sulla linea dell'Alta Velocità, cancellati: disagi anche alla Stazione Centrale di Napoli, dove, oltre ai molti convogli che sono stati soppressi, si segnalano treni in ritardo anche di 215 minuti.

"La circolazione sulla linea AV Firenze – Bologna è in graduale ripresa, mentre permane sospesa nel nodo di Firenze. Ancora in corso l'intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso" ha resto noto, poco fa, Rfi (Reti ferroviarie italiane).

I treni Alta Velocità Frecciarossa da e per Napoli cancellati

FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28)

FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02)

FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:53)

FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)

FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40)

I treni Alta Velocità Italo da e per Napoli cancellati