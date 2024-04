video suggerito

Quanto durerà il traffico sul Lungomare di Napoli e a Fuorigrotta: caos fino a domenica

A cura di Pierluigi Frattasi

Traffico impazzito a Napoli, da Bagnoli e Fuorigrotta fino al centro, a causa della chiusura del Lungomare di Napoli per consentire la prima edizione del Napoli Racing Show Trofeo Città di Napoli, un evento sportivo automobilistico con le auto d'epoca. Il piano viabilità del Comune, che ha previsto la chiusura di viale Dohrn e di convogliare tutto il traffico sulla Riviera di Chiaia, non ha retto all'afflusso di veicoli provenienti dall'area occidentale.

Con lunghe code e attesa da piazza Sannazaro a piazza Vittoria, complice anche una serie di fattori, come lo sciopero della metropolitana Linea 2, che ha indotto molti cittadini a prendere l'auto.

Il dispositivo di traffico durerà fino a domenica 14 aprile. Intanto, le agenzie di viaggi e dei tour operator protestano: "Bene l'evento, ma pochi controlli e auto parcheggiate alla Riviera di Chiaia, nonostante i divieti".

Il racing show sul Lungomare di Napoli

Il lungomare di Napoli per tre giorni si è trasformato in un palcoscenico di velocità con il primo Napoli Racing Show e il Trofeo Città di Napoli-Gran Premio di Napoli, che ha consentito agli appassionati di motori di rivivere l’epoca d’oro delle corse automobilistiche degli anni ’60, quando a Napoli si teneva il Gran Premio di Posillipo. L'evento, organizzato sul Lungomare di Napoli, tra via Caracciolo e alla Rotonda Diaz, ha avuto tutte le autorizzazioni, compreso il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli.

Su via Caracciolo è stato realizzato un circuito per le competizioni automobilistiche e l’allestimento di un vero e proprio villaggio con esposizione di vetture storiche, stand delle case automobilistiche per la presentazione dei nuovi modelli e stand per attività di promozione, formazione e sicurezza.

Racing Show Napoli, piano traffico fino a domenica 14 aprile 2024

Il Napoli Racing Show proseguirà nelle giornate del 12, 13 e 14 aprile 2024. Il piano di viabilità comprende una vasta area su via Caraccioloi, tra piazza Vittoria e la Rotonda Diaz. Viale Dhorn è stato chiuso alla circolazione. Sospesa la pista ciclabile e la sospensione di concessione suolo ai giostrai. Il traffico convogliato sulla Riviera di Chiaia. Oggi, 12 aprile, l'evento è stato programmato dalle 10 alle 23. Domani, sabato 13, dalle 7,30 alle 17,50 con a seguire uno spettacolo con 150 droni. Domenica 14 aprile la strada sarà chiusa dalle 7,30 alle 17,30.

Di seguito l'ordinanza di viabilità che prevede:

Istituzione per i giorni 12, 13 e 14 aprile 2024 di un dispositivo di circolazione temporaneo in via Caracciolo e in viale Dohrn per consentire la manifestazione denominata “NAPOLI RACING SHOW – 1° Trofeo città di Napoli”:



Sarà istituito dal 12 aprile 2024 fino a cessate esigenze del 14 aprile 2024:

1. il divieto di transito veicolare in:

a) via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e viale Dohrn;

b) viale Dohrn;

2. il divieto di sosta con rimozione forzata in: viale Dohrn, ambo i lati 3. la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in: via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica

La protesta delle agenzie di viaggi: "Mancati i controlli"

Sulla vicenda interviene Cesare Foa, di Adv Unite, l'associazione di Agenzie Viaggi e Tour Operator:

In vista dei tre giorni della manifestazione Racing show la nostra associazione plaude agli organizzatori che hanno portato un nuovo evento nella città di Napoli a un costo abbastanza esiguo ma deve ancora una volta ribadire che i disagi per i cittadini sono dovuti alla cecità dei nostri amministratori comunali. Partiamo dalla mancata comunicazione ai cittadini che stamattina si sono svegliati in un incubo, la riviera di Chiaia doveva diventare un’arteria senza auto parcheggiate dove pattuglie di vigili passavano in continuazione utilizzando i tablet per le multe: e invece no auto parcheggiate come se nulla fosse.

Poi aggiunge:

Vogliamo capire che Napoli ha una vocazione turistica , può spendere i soldi della tassa di soggiorno per promuovere queste iniziative anche se, viene dato un grosso incentivo alle attività culturali , che sviliscono l’importo . Nell’ultimo bilancio su 20.000.000 euro solo 5.200.000 sono andati al turismo e 1.280.000 per attività culturali. Ma non e una tassa di scopo ? per scopo si intende il turismo e non le tante attività culturali promosse inutilmente.

Quindi conclude:

Questa manifestazione Racing Show sarà un disastro per gli ambientalisti ma anche per la nostra amministrazione pubblica che si scorda che il turismo è l’unica industria a costo zero, green e possibile in Campania quindi aspettiamo almeno il risultato di visibilità prima di giudicarla inutile come le tante altre manifestazioni “ di paese” effettuate negli ultimi tempi che non hanno portato mai alcun vantaggio turistico.