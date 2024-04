video suggerito

Sul Lungomare di Napoli c’è il Grand Prix Moto d’Acqua 2024: il piano traffico per 5 giorni La gara sportiva si terrà dal 3 al 5 maggio prossimi sul Lungomare di via Caracciolo a Napoli. Il piano di viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sul Lungomare di via Caracciolo a Napoli arriva il “Grand Prix Moto d’Acqua” 2024. Un grande evento sportivo organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica e del comitato organizzativo facente capo all’Associazione Jet Ski Family Racing Team ASI che si terrà a Napoli dal 3 al 5 maggio. Per cinque giorni, dal 2 al 6 maggio prossimi, è stato previsto un piano traffico straordinario nella zona di via Caracciolo e della Rotonda Diaz. L'esibizione delle moto d'acqua si terrà in mare, ma all'evento si potrà assistere tranquillamente dalla terraferma, come già avvenuto per le World Series dell'America's Cup di vela. L'evento vedrà la partecipazione di tantissimi atleti che gareggeranno nel Golfo di Napoli, con lo sfondo del Vesuvio.

Il piano viabilità del Comune di Napoli

Il piano traffico predisposto dal Comune di Napoli prevede la sospensione dalle ore 10,00 del 2 maggio alle ore 12,00 del 6 maggio del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica, per consentire lo svolgimento dell’evento “Grand Prix – Gran Premio Moto d’Acqua 2024”. Il piano traffico è stato stabilito a seguito dell'incontro che si è tenuto l'8 aprile scorso a Palazzo San Giacomo, nella Sala Pignatiello, con la riunione organizzativa sulla definizione delle procedure amministrative ed operative legate alla realizzazione della seconda edizione dell’evento “Grand Prix – Gran Premio Moto d’Acqua 2024″, che si terrà dal 2 al 6 maggio 2024 (allestimento e smontaggio compresi, con evento dal 3 al 5 maggio) sul lungomare Caracciolo, alla rotonda Diaz e nello specchio d'acqua antistante.