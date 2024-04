video suggerito

Camion oltre il passaggio al livello, impatto col treno a Santa Maria Capua Vetere. Traffico ferroviario rallentato Incidente a Santa Maria Capua Vetere, treno contro un camion fermo ad un passaggio a livello chiuso: non ci sono feriti ma treni in forte ritardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto di repertorio

Un treno contro un camion tra Capua e Caserta ha portato a forti ritardi sulla linea tra Roma e Napoli: stando a quanto apprende Fanpage.it, l'automezzo era fermo all'interno di un passaggio a livello "regolarmente chiuso", chiarisce Trenitalia in una nota ufficiale, quando è sopraggiunto un treno che ha finito per colpirlo. L'impatto è avvenuto attorno alle 8.30 di questa mattina nei pressi del passaggio a livello di via Saraceni. Non ci sono feriti, ma solo tanta paura per gli autisti di treno ed automezzo, oltre ovviamente ai passeggeri in quel momento a bordo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine assieme ai vigili del fuoco, ma la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Forti invece i ritardi per alcuni treni.

Soprresso il treno InterCity Roma Termini-Bari Centrali partito alle 7.28 dalla Capitale e che sarebbe dovuto arrivare alle 13.54 in Puglia: la sua corsa è terminata alle 9.33 a Vairano. I treni ad Alta Velocità, fa sapere Trenitalia, "possono essere instradati sul percorso alternativo via Gricignano e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti". Diversa invece la situazione per i treni Regionali che potranno subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Le quattro corse coinvolte nei forti ritardi sono:

Freccia Argento 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03)

Freccia Rossa Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50)

FR 9620 Benevento (7:13) – Milano Centrale (12:24)

FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35)

La circolazione verso Roma, fa sapere Trenitalia, è ripresa con regolarità, mentre i problemi rimangono in direzione sud.