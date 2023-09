Tremendo scontro tra una moto e un monopattino: morti due ragazzi di 16 e 22 anni a Trento Tragico incidente stradale nella tarda serata di giovedì 28 settembre a Trento. Due giovanissimi, una ragazza di 16 anni e un giovane di 22, hanno perso la vita.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

È di due morti, due ragazzi giovanissimi, il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 28 settembre, a Trento. Le vittime sono una ragazza di 16 anni e un giovane di 22, morti dopo lo scontro tra una motocicletta e un monopattino. Lei è A. F. M., classe 2007, nata nelle Filippine e residente a Trento, lui si chiamava Federico Pezzè.

Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato in via Venezia all'altezza di via Corallo, nei pressi di un ristorante e di un distributore di benzina. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, i vigili del fuoco di Cognola e diverse ambulanze. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per ore dopo l'incidente mortale.

Dai primi accertamenti è emerso che la sedicenne stava attraversando le strisce pedonali con il suo monopattino quando è stata travolta dalla moto condotta dal giovane di 22 anni. Quest’ultimo stava arrivando dal centro cittadino, pare, a velocità molto elevata.

L’impatto è stato violento: la ragazza è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto per poi essere sbalzata oltre il muretto del parcheggio. Il monopattino si è spezzato in due. Il ragazzo in moto invece si è schiantato contro il guardrail.

Il botto fortissimo ha allarmato le tante persone che si trovavano nella zona, molti sono usciti dal ristorante vicino per sincerarsi di quanto avvenuto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Secondo le persone che hanno assistito al drammatico scontro, i due ragazzi sono rimasti immobili a terra. Le loro condizioni, all'arrivo dei soccorsi, sono apparse subito critiche tanto che i medici, nonostante i tentativi di rianimazione, hanno dovuto subito constatare il decesso della sedicenne mentre il motociclista è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Santa Chiara, dove era arrivato in condizioni gravissime.