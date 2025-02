Tregua a Gaza, Hamas: “Israele mette a rischio l’accordo”. Tel Aviv: “Grave malnutrizione nei tre ostaggi”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

La tregua a Gaza è a rischio. Secondo un alto responsabile di Hamas la "mancanza di impegno" di Israele mette in pericolo il cessate il fuoco nell'enclave palestinese. La "procrastinazione e la mancanza di impegno di Israele nell'implementare la prima fase certamente espone questo accordo al pericolo e quindi potrebbe fermarsi o crollare", ha detto Basem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas.

In ogni caso, "tornare alla guerra non è certamente un nostro desiderio né una nostra decisione", ha dichiarato Naim, che ha anche esortato i Paesi arabi a non riconoscere Israele, mentre "l'Arabia Saudita è corteggiata dagli Stati Uniti per unirsi a un piccolo gruppo di Paesi vicini a normalizzare i legami". "Chiediamo a tutti i Paesi arabi, sia a quelli che stanno normalizzando i rapporti che a quelli che stanno valutando la normalizzazione, di fare un passo indietro" ha detto ancora il funzionario dell'organizzazione militare.

Più di cento prigionieri palestinesi, rilasciati da Israele in cambio dei tre ultimi ostaggi, hanno fatto ritorno nella Striscia di Gaza, salutando con il segno della vittoria mentre scendevano dagli autobus. A riportarlo è un giornalista dell'AFP presente sul posto. I detenuti liberati fanno parte di un gruppo di 183 prigionieri scarcerati oggi dallo Stato ebraico, molti dei quali erano stati arrestati dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023.

Ohad Ben Ami, Or Levi e Eli Sharabi sono stati liberati da poco. Ma secondo Hagar Mizrahi, funzionaria del ministero della Salute israeliano, i tre ostaggi sarebbero in condizioni di grave malnutrizione e hanno subito una significativa perdita di peso. A riportarlo è il Times of Israel. Durante una conferenza stampa dall’ospedale Ichilov di Tel Aviv, dove due di loro hanno iniziato la convalescenza, Mizrahi ha parlato di "scene difficili". Tuttavia, ha aggiunto che i medici sono rimasti colpiti nel vederli camminare autonomamente, con postura eretta e dignitosa.

Intanto in un nuovo videomessaggio diffuso dal suo ufficio, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha assicurato che sradicherà Hamas dalla Striscia di Gaza e di riporterà indietro tutti gli ostaggi israeliani. "Elimineremo Hamas e riporteremo indietro i nostri ostaggi. Questo è l'ordine. Ed è quello che faremo", ha dichiarato.