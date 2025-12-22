Tre Rottweiler si avventano su 11enne alla fermata dello scuolabus: finanziare la afferra al volo e la salva

Una ragazzina di 11 anni è stata circondata e aggredita a morsi da tre grossi cani di razza Rottweiler che si sono avventati su di lei in strada in prossimità della fermata di uno scuolabus nel Comune di Cascina, in provincia di Pisa, ferendola agli arti inferiori. A salvare la minore il tempestivo e provvidenziale intervento di un finanziere libero dal servizio che si trovava a passare in zona e l’ha afferrata al volo mettendola in salvo.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in località Musigliano dove i tre cani sarebbero sfuggiti al controllo dei proprietari avventandosi sulla ragazzina mordendola alle gambe. Gli stessi proprietari, un uomo e una donna, erano intervenuti per cercare di fermare i tre Rottweiler ma il tentativo sembrava vano quando il militare si è trovato a passare con la sua auto in zona.

Il brigadiere, valutando il pericolo e senza esitare, ha fermato il veicolo in cui vi era anche il figlioletto ed è sceso correndo verso la minore che poi ha sollevato in braccio sottraendola all'accerchiamento dei cani e portandola la sicuro all'interno della propria auto. Mentre i proletari fermavano gli animali, la ragazzina, ancora in stato di shock, è stata portata a casa dove i genitori l'hanno condotta poi al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa visto che il giubbotto era completamente lacerato e lamentava dolori su tutto il corpo. "Era molto spaventata e dolorante” ha dichiarato il brigadiere Daniele Vitullo.

Dopo le visite e i controlli del caso, alla minore i medici quindi hanno riconosciuto una prognosi di 21 giorni per multipli morsi di cane alle gambe. Per questo i genitori hanno deciso di sporgere regolare denuncia, presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa, nei confronti dei proprietari degli animali per lesioni personali colpose. Il caso è ora in mano alla Procura mentre sono in corso gli accertamenti sugli animali per stabilire se siano pericolosi e valutare eventuali provvedimenti per garantire a sicurezza pubblica.